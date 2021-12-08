Ehliyeti Olanların Bile Zorlanacağı Geçiş Hakkı Soruları

Trafikteki geçiş hakkı/üstünlüğü konuları epey kafa karıştırıcıdır. Sınavı tam puanla geçmiş olsanız dahi hepsini hatırlamak zor olabiliyor.

Bu yüzden bilgileri arada tazelemek gerekiyor. Onlarca araç ve yol tipinin oluşturduğu kombinasyonlara hakim olmak her babayiğidin harcı değil.

Bu kurallar hatırlansa dahi trafikte kurallara pek uyulmadığı gerçeği de var. Peki siz bu konuda ne kadar bilgiye sahipsiniz, test edip görmenin tam zamanı!

Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş önceliği sıralaması nasıl olmalıdır?

A. 1 - 2 - 3

B. 2 - 3 - 1

C. 3 - 2 - 1

D. 3 - 1 - 2

Cevabı Görmek İçin Tıklayın

"Eğimli" iki yönlü dar yollarda karşılaşan araç sürücüleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) İnen araç sürücüsünün çıkan araç sürücüsüne yol vermesi

B) Çıkan araç sürücüsünün inen araç sürücüsüne yol vermesi

C) İnen araç sürücüsünün çıkan araç sürücüsünü ikaz edip durdurması

D) İnen araç sürücüsünün aracın motorunu durdurup, vitesi boşa alması

Cevabı Görmek İçin Tıklayın

Peki, "eğimsiz" iki dar yolda aynı araçların karşılaşması halinde geçiş hakkı hangisinin olurdu?

Cevabı Görmek İçin Tıklayın

Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) 2 numaralı aracın öncelikle geçmesi

B) 1 numaralı aracın, hızını artırarak kavşağa girmesi

C) 2 numaralı aracın 3 numaralı aracın geçmesini beklemesi

D) 3 numaralı aracın 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurması

Cevabı Görmek İçin Tıklayın

Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

A) At arabası

B) Otomobil

C) Motosiklet

D) Kamyonet

Cevabı Görmek İçin Tıklayın

Şekildeki kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

A. 1 - 2- 3

B. 2 - 1 - 3

C. 3 - 1 - 2

D. 3 - 2 - 1

Cevabı Görmek İçin Tıklayın

Şekle göre kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçlardan hangisi ilk geçiş hakkını kullanmalıdır?

A. 1

B. 2

C. Hızlı olan araç

D. Hızı az olan araç

Cevabı Görmek İçin Tıklayın

Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

A. 1 - 2 - 3 - 4

B. 1 - 2 - 4 - 3

C. 2 - 1 - 4 - 3

D. 4 - 1 - 2 - 3

Cevabı Görmek İçin Tıklayın

Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

A. 1 - 2 - 4 - 3

B. 2 - 1 - 3 - 4

C. 2 - 3 - 4 - 1

D. 3 - 1 - 2 - 4

Cevabı Görmek İçin Tıklayın

Şekildeki kavşakta ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

A. 1 - 2 - 3

B. 1 - 3 - 2

C. 2 - 3 - 1

D. 3 - 1 - 2

Cevabı Görmek İçin Tıklayın

Kaçını bilebildiniz?