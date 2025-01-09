Bağımsız bir mühendis, ChatGPT ile entegre çalışan bir silah geliştirdi. Durumu fark eden OpenAI, proje ile ilgili harekete geçti. İşte o projenin detayları...

İnternet ortamında "STS 3D" ismini kullanan bağımsız bir mühendis, ChatGPT'den yardım alan otomatik silah üretti. Bu silah, sahibinin talimatlarına göre oldukça hızlı bir şekilde hareket ediyor ve nişan aldığı noktaya mermi boşaltıyordu. Bu da bizlere, yapay zekânın hangi amaçlar uğruna kullanılabileceğinin yeni bir yolunu gösteriyordu. Ancak bu robot, OpenAI'ın dikkatinden kaçmadı.

OpenAI'ın henüz beta aşamada olan Realtime API'sini kullanan mühendis, ChatGPT'yi silah için bir asistana çevirdi. STS 3D, paylaştığı bir videoda "ChatGPT, ön soldan ve ön sağdan saldırı altındayız" diyor, bu cümle üzerine silah boş mermi yağdırıyor ve en sonunda da "Daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa bana haber verin." diyordu.

İşte STS 3D'nin yayımladığı video:

Konuyla ilgili açıklama yapan bir OpenAI sözcüsü, şirket politikaları gereğince ChatGPT'nin kendine veya başkasına zarar vermek için geliştirilen herhangi bir sistemde kullanılamayacağını söyledi. STS 3D ile de iletişime geçtiklerini aktaran sözcü, herhangi bir soruşturma başlatılmadan projenin iptal edilmesini talep ettiklerini belirtti. Yani STS 3D, başı belaya girmeyen önce uyarıldı.

Açık konuşmak gerekirse STS 3D'nin amacı ölümcül bir silah geliştirmek gibi görünmüyor. Ancak silahlar üzerine yoğunlaşan mühendisler, bu projeden feyz alabilirler ve sadece sesli komutlarla insan öldürebilen makineler geliştirebilirler. Bu da yapay zekânın kötü amaçlar uğruna kullanıldığında ne gibi sorunlar yaratabileceğini gözler önüne seriyor.