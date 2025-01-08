Donald Trump'a ait otelin önünde Tesla Cybertruck ile gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin bilgiler paylaşıldı. Saldırganın, olaydan birkaç gün önce ChatGPT'den yardım aldığı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz hafta sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, ABD'de Tesla Cybertruck ile gerçekleştirilen bir terör saldırısından bahsetmiştik. ABD ordusuna mensup saldırgan, aracın arka kısmını havai fişek gibi patlayıcı maddelerle doldurmuş ve Donald Trump'a ait otelin önünde aracı patlatmıştı.

Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Las Vegas polisi, saldırganla ilgili yeni bilgiler paylaştı. Paylaşılan bilgiler arasındaki ChatGPT vurgusu da dikkat çekti. Saldırgan, olayı gerçekleştirmeden önce ChatGPT'den yardım almıştı. OpenAI, bunun gün yüzüne çıkması üzerine açıklama yaptı.

ChatGPT'den patlayıcılar ve bunların satıldığı yerler ile ilgili bilgi almış

Kolluk kuvvetlerinin paylaştığı bilgilere göre saldırgan, olaydan birkaç gün önce ChatGPT'yi açmış ve patlayıcılarla ilgili bilgi almıştı. Bunların nasıl patlatılacağını öğrenen saldırgan, güzergah üzerinde patlayıcı satışı gerçekleştiren dükkanlarla ilgili de bilgi toplamıştı.

Saldırıya ilişkin detaylı bilgi almak isterseniz:

Bir OpenAI sözcüsü, ChatGPT'nin zararlı istemlere karşı engelleme mekanizması olduğunu ancak internet üzerinden de bilgi çekebildiğini söyledi. İşte bu da saldırganın, ChatGPT'yi terör saldırısı için kullanmasını sağlamıştı. Kolluk kuvvetleriyle çalışmaya devam ettiklerini söyleyen sözcü, yapay zekâ araçlarının sorumlu bir şekilde kullanılmasını sağlama noktasında kararlı olduklarını belirtti.