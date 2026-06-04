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ChatGPT Tarihe Geçti: 1 Milyar Kullanıcıya En Hızlı Ulaşan Uygulama Oldu!

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ChatGPT, üç yıl gibi kısa bir sürede dünyanın en hızlı 1 milyar kullanıcıya ulaşan uygulaması olmayı başardı.

ChatGPT Tarihe Geçti: 1 Milyar Kullanıcıya En Hızlı Ulaşan Uygulama Oldu!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

OpenAI'ın ilk kez Kasım 2022’de kullanıma sunduğu yapay zekâ ChatGPT, Mayıs ayında dünya genelinde aylık aktif mobil uygulama kullanıcısında 1 milyar eşiğini geride bıraktı.

Yaklaşık üç yıl gibi kısa bir sürede bu devasa kullanıcı sayısına ulaşan platform, bu başarısıyla tarihte 1 milyar sınırını en hızlı aşan uygulama unvanını eline aldı.

İçerikten Görseller

ChatGPT Tarihe Geçti: 1 Milyar Kullanıcıya En Hızlı Ulaşan Uygulama Oldu!
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Rakipleri ne durumda?

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ChatGPT tüketici pazarında liderliği elinde tutsa da yapay zekâ dünyasındaki rekabet hiç olmadığı kadar kızışmış durumda.

OpenAI’ın en dişli rakiplerinden Anthropic tarafından geliştirilen Claude, daha küçük bir kullanıcı tabanına sahip olmasına rağmen muazzam bir ivmeyle büyüyor. Sensor Tower verilerine göre Claude’un mobil uygulaması aylık yaklaşık 56 milyon aktif kullanıcıya ulaştı. ChatGPT ile kıyaslandığında bu sayı küçük görünse de Claude’un yıllık büyüme oranının yaklaşık %640 gibi astronomik bir seviyede olduğu tahmin ediliyor.

ChatGPT bu büyümeyi daha ne kadar sürdürür ve gelecekte bizi rakipleri düşünüldüğünde ne gibi bir tablo bekliyor, bunu hep birlikte göreceğiz.

Yapay Zeka ChatGPT OpenAI

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