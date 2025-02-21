ChatGPT'nin haftalık aktif kullanıcı sayısının son 6 ayda 2 kat arttığı açıklandı. Dünyanın %5'i, her hafta bu modelden hizmet alıyor.

Bir süredir hayatımızda olan ve teknoloji dünyasında âdeta bir devrim yaratan üretken yapay zekâ aracı ChatGPT, hâlâ dünya çapında popüler ve her geçen gün kullanıcı sayısını artırıyor. Şimdi ise ChatGPT’nin kullanımıyla ilgili bir açıklama geldi.

OpenAI, ChatGPT’nin haftalık aktif kullanıcı sayısıyla ilgili açıklamada bulundu. Buna göre model, her hafta dünya nüfusunun %5’ine hizmet ediyor.

400 milyonu aşkın aktif haftalık kullanıcısı var

Şirketin açıklamalarına göre ChatGPT, haftalık aktif kullanıcı sayısında 400 milyonu geçerek önemli bir başarıya imza attı. Yani modeli her hafta Türkiye nüfusunun 4 katından fazla insan kullanıyor.

Önceki verilerle karşılaştırdığımızda da önemli bir başarıya imza attığını görebiliyoruz. Öyle ki Ağustos 2024’te haftalık kullanıcı sayısı 200 milyondu. Bu da 6 ay gibi bir sürede 2 kat arttığını ortaya koyuyor.

ChatGPT, uygun maliyetli model DeepSeek’in gelmesiyle son zamanlarda tehdit altındaydı. Ancak şimdilik hâlâ popülaritesini korumayı başardığını görebiliyoruz. Sürekli yeni modeller ve özellikler gelmesi, bu modellerin ücretsiz kullanıcılara da sunulması şirketin geride kalmasının önüne geçecektir.