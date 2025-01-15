ChatGPT'ye çok işinize yarayacak zamanlama özelliği geldi. Artık ücretli aboneler, sohbet botunu bir hatırlatıcı olarak kullanabilecek. Bunu yapmak için ona istediğiniz bir şeyi belli tarihte size hatırlatmasını söylemeniz yeterli olacak.

OpenAI, dünyanın en popüler yapay zekâ aracı ChatGPT’ye düzenli olarak yeni özellikler ekliyordu. Dün gece ise şirket, “Tasks” ismi verilen çok işinize yarayacak bir yeniliğin bota geldiğini duyurdu.

Bu özellik, basitçe anlatacak olursak ChatGPT’nin sizin için bir hatırlatıcı olmasını sağlayacak. Özelliğin şimdilik beta olarak geldiğini belirtelim. Ayrıca şu an için sadece ücretli Plus, Team ve Pro abonelerine sunuluyor. Ücretsiz kullanıcılara gelip gelmeyeceği belirsiz. Sadece ücretli olarak kalma ihtimali var.

Nasıl çalışıyor?

Tasks’ın nasıl çalıştığına bir bakalım. ChatGPT’yle olan sohbetiniz sırasında kullanıcılar ileri zamanlı olarak ne istediklerini ona söyleyebilecekler. Yani botun size zamanı ayarlanmış yanıtlar vermesini sağlayabileceksiniz. Böylece bir hatırlatıcı görevi görecek.

Örneğin ona “Her sabah saat 7’de bana hava durumu bilgisi ver.”, “Her sabah 10’da bana spora gitmem gerektiğini hatırlat.” ya da “Bana 30 Ocak’ta pasaportumun süresinin bittiğini hatırlat.” gibi şeyler dediğinizde sohbet botu size söylediğiniz tarihlerde istediğiniz hatırlatmaları yapabilecek. Web, masaüstü ve mobilden belirlediğiniz tarih ve saatte bildirim alacaksınız.

Abonelerin zamanlama özelliğini kullanmak için ChatGPT’nin model seçme bölümünden 4o ile planlanmış görevler anlamına gelen “4o with scheduled tasks” isimli kısmı seçmesi gerekiyor. Bunun ardından da botu hatırlatıcınız olarak kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Tüm konuşmalarınızı doğrudan soldaki sohbet kısmından görebileceksiniz ve onları yönetebileceksiniz. Aynı anda toplam 10 hatırlatıcı ayarlanabileceğini de ekleyelim.