ChatGPT'ye karakter özellikleri ekleyebilmenizi sağlayan yepyeni kişiselleştirme seçenekleri geliyor. Sohbet botu, yakında Z kuşağı gibi bile konuşabilecek.

Dünyanın en çok kulllanılan yapa yekâ aracı konumundaki ChatGPT, çok daha gelişmiş bir deneyim sunmak için sürekli olarak yenilikler alıyordu. Şimdi ise oldukça ilginç bir özellik kazandığı görüldü.

Bazı kullanıcılar, ChatGPT ile konuşmalarını daha da kişiselleştirmeyi sağlayan ve sohbet botuna özellikler ekleyen yepyeni bir bölüm gördüler. Bunun, uygulamada hâlihazırda bulunan kişiselleştirme bölümündeki özel talimatların yenilenmiş hâli olarak geleceğini belirtelim. Yeni bölümün bazılarında kısa süre sonra kaybolduğunu eklemek gerek. Muhtemelen erken erişim sağladılar. Ne zaman geniş çapta çıkacağına dair henüz bir bilgi yok.

ChatGPT’ye istediğiniz karakter özelliğini ekleyebiliyorsunuz

Kullanıcılar, artık farklı bilgiler ekleyerek ChatGPT’yi kendilerine özel hâle getirebilecekler. Ekran görüntüsüne baktığımızda ilk olarak ChatGPT’nin sizi nasıl çağırması gerektiğini belirleyebildiğinizi görüyoruz. Ayrıca ne iş yaptığınızı da ekliyorsunuz. Sohbet botu, bilgileri eklediğiniz artık sizinle bu bilgileri hatırlayarak konuşuyor.

En çok dikkat çeken kısım ise ChatGPT’ye “karakter özelliği” ekleme. Bu, sohbet botunun nasıl bir karaktere sahip olacağını belirliyor. Onu; teşvik edici bir kişi veya sohbet etmeyi seven bir kişi gibi ayarlayabiliyorsunuz. Hatta “Z Kuşağı gibi" konuşmasını sağlayacak bir özellik bile eklemek mümkün.

OpenAI’dan yeni özelliklere ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi. Resmî olarak kullanıma sunulduğunda sizleri bilgilendireceğiz.