OpenAI, ChatGPT'nin bazı özelliklerini güncelledi. Yapılan çalışma ile ücretli abonelere yönelik sınırlamalar iyileştirildi. Ayrıca Deep Research'ün daha hafif bir versiyonu ücretsiz olarak erişime açıldı.

Yapay zekâ sektörünün önemli isimlerinden OpenAI, ChatGPT kullanımını tavan yaptıracak bir açıklama yaptı. Şirketin resmî duyurusuna göre ChatGPT Plus aboneleri, yapay zekâyı daha etkin bir biçimde kullanabilecekler.

ChatGPT Plus aboneleri, OpenAI'ın en gelişmiş yapay zekâ modellerine erişebiliyorlar ancak bazı kısıtlamalar oluyor. İşte yapılan açıklamaya göre bu kısıtlamalar biraz daha esnetildi. Bu bağlamda; kullanıcılar artık o4-mini modelini günde 300 mesaj için kullanabilecekler. Programlama odaklı o4-mini-high için günde 100 mesaj, o3 modeli ise haftada 100 mesaja kadar kullanım izni verecek. Böylelikle kullanım limitleri, aslında iki katına çıkarılmış oldu.

ChatGPT'nin "Deep Research" özelliği, ücretsiz hâle geldi

OpenAI'ın ChatGPT'ye yönelik tek hamlesi Plus aboneler için değildi. Şirket, derinlemesine analiz yapan "Deep Research"ün nispeten hafif bir versiyonunu daha kullanıma sunduğunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Deep Research'ün hafif sürümü, tüm kullanıcılar için ücretsiz olarak kullanılabilecek.

OpenAI tarafından yapılan açıklamaya göre Deep Research'ün hafif sürümü, tam sürüm kadar detaylı çalışma yapmıyor. Kullanıcılar, istedikleri bilgiye bu sürümde de ulaşabilecekler ancak ChatGPT'nin ürettiği doküman, orijinal sürümdeki kadar kapsamlı olmayacak. Öte yandan; Deep Research'ün tam sürümünde kullanım sınırına ulaşan kullanıcılar, bundan sonra otomatik olarak daha hafif sürüme yönlendirilecekler.