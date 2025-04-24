ChatGPT, yapılan bir deneyde insan gibi davranarak katılımcıların çoğunu kandırdı ve Turing testini geçmeyi başardı.

OpenAI’ın geliştirdiği GPT-4.5, Kaliforniya Üniversitesi San Diego’da yapılan bir deneyde, katılımcıların büyük çoğunluğunu insan olduğuna inandırarak Turing testini geçmeyi başardı. Uzmanlar ise bu durum kulağa ne kadar etkileyici gelse de modelin gerçekten bilinç kazandığını söylemenin doğru olmadığını, sadece iyi bir taklit yeteneği olduğunu belirtti.

Deneyde katılımcılar biri insan biri yapay zekâ olan iki farklı kişiyle sohbet etti ama hangisinin kim olduğunu bilmiyorlardı. Sohbetin sonunda tahmin yapmaları istendi ve GPT-4.5, katılımcıların %73’ü tarafından insan sanıldı.

Sadece rol yapabildiğinde inandırıcı oldu

Hatta bazı katılımcılar yapay zekâ sanılarak modelin gerisinde kaldı. Araştırmacılar, modelin daha ikna edici olabilmesi için ona “genç, utangaç, internetle içli dışlı ve hafif esprili” bir karakter profili tanımladı. GPT-4.5 bu profille oldukça başarılı bir performans sergiledi. Profilini tanımlaması için oluşturulan bu yönergeler kaldırıldığında ise kandırabildiği kişi oranı %36’ya kadar geriledi. Aslında bu da modelin yalnızca belirli koşullar altında etkileyici sonuçlar verdiğini, kendi başına kalınca "insan benzeri" etkileşim kurmakta zorlandığını ortaya koydu.

Uzmanlar, GPT-4.5’in sergilediği davranışların bilinçli düşünme değil, dilsel tahminlere dayalı bir performans olduğunu belirtti. Model ise ne testin ne de başarısının farkında. Bu nedenle ortaya çıkan sonuç, teknik olarak başarılı bir “canlandırma” olarak tanımlandı. Nihayetinde ise yapay zekânın bu tür becelerinin yanlış kişiler tarafından kullanılması durumunda bazı riskleri de beraberinde getirebileceği aktarıldı.