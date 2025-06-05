OpenAI, ChatGPT’ye bulut entegrasyonu, kayıt modu ve derin araştırma gibi kurumsal kullanım odaklı özellikler ekledi. ChatGPT artık bulut servislerine bağlanabiliyor, toplantı kayıtlarını yazıya dökebiliyor ve kurumsal verilerle analiz yapabiliyor.

OpenAI, ChatGPT'ye iş hayatını kolaylaştıracak pek çok yeni özellik ekledi. Artık ChatGPT, bulut servislerine bağlanabiliyor, toplantı kayıtlarını otomatik olarak yazıya dökebiliyor ve kurum içi sistemlerle daha detaylı analizler yapabiliyor.

Yeni güncellemelerle birlikte ChatGPT, Google Drive, Dropbox, OneDrive, Box ve SharePoint gibi platformlarla entegre hâle geldi. Bu sayede kullanıcılar, kurumsal belgeler arasında doğrudan arama yapabiliyor. Yalnızca yetkili kişilerin erişebildiği bu sistem, güvenlik odaklı yapısıyla dikkat çekiyor.

ChatGPT'ye eklenen yeni özellikler

Bağlantı kurulan platformlar, kullanıcı planlarına göre değişiklik gösteriyor. Örneğin, Deep Research kapsamındaki Gmail, Outlook ve Google Drive erişimi Plus ve Pro aboneler ile Team, Enterprise ve Edu kullanıcılarına sunuluyor. SharePoint ve Box ise sadece kurum üyelerine açık.

Bir diğer yenilik ise “Record Mode” adlı kayıt modu oldu. Bu özellikle birlikte kullanıcılar, toplantı veya görüşmeleri kaydederek yazılı notlara dönüştürebiliyor. Sistem, zaman damgalı notlar ve yapılacaklar listesi oluşturarak toplantı özetlerini organize hâle getiriyor. Oluşturulan içerikler doğrudan OpenAI’ın Canvas aracına aktarılabiliyor. Kayıt modu şimdilik yalnızca macOS kullanıcıları için Team planı kapsamında kullanılabiliyor. Diğer planlara ise önümüzdeki dönemde sunulması planlanıyor.

Son olarak “Deep Research” adı verilen özellik sayesinde kullanıcılar, kurum içi belgeleri internet verileriyle birleştirerek detaylı raporlar oluşturabiliyor. Bunun yanı sıra MCP (Model Context Protocol) desteğiyle ChatGPT, şirketlerin kendi özel sistemlerine bağlanabiliyor. Bu yapı, büyük ölçekli ve veri güvenliği öncelikli kurumlar için özelleştirilmiş kullanım imkânı sunuyor. MCP desteği şu anda Pro, Team, Enterprise ve Edu yöneticileri için beta olarak erişilebilir durumda.