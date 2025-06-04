DeepSeek'in En Yeni Modeli Gemini ile Eğitilmiş Olabilir: Daha Önce de ChatGPT'yi Kullanmışlardı!

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DeepSeek daha önce ChatGPT'nin verilerini kullanarak kendi modelini eğittiği suçlamalarıyla karşı karşıya kalmıştı. Şimdi de şirketin Gemini'ı kullandığı iddia ediliyor.

Geçtiğimiz günlerde Çinli teknoloji şirketi DeepSeek, akıl yürütme konusunda oldukça başarılı olan yapay zekâsı R1’in güncellenmiş bir versiyonunu tanıttı. Modelin performansı etkileyici olsa da eğitildiği verilerin nereden geldiği konusunda bazı uzmanlar Google’ın gelişmiş yapay zekâsı Gemini’ın kullanıldığını iddia ediyor.

Avustralya merkezli geliştirici Sam Paech, DeepSeek’in yeni modelinin Gemini 2.5 Pro'nun kullandığı kelime ve ifadelerle neredeyse birebir aynı çıktılar verdiğini öne sürüyor. Paech, bunun doğrudan bir kanıt olmadığını söylese de oldukça dikkat çekici benzerlikler olduğunu belirtti.

DeepSeek'in düşünme tarzı Gemini ile oldukça benzer

Başka bir geliştirici de DeepSeek’in modellerinin “düşünme tarzının” Gemini’ye çok benzediğini söylüyor. Bu, yapay zekâların bir soruya yanıt verirken ürettikleri ara düşünce adımlarına bakılarak yapılıyor.

Aslında DeepSeek daha önce de benzer suçlamalarla gündeme gelmişti. Daha önce geliştiriciler, şirketin V3 modelinin kendisini sık sık “ChatGPT” olarak tanıttığını fark etmişti. Bu da, modelin OpenAI’ın sohbet verileriyle eğitilmiş olabileceği şüphesini doğurmuştu.

Bu yöntem, yani güçlü yapay zekâların çıktılarıyla başka modelleri eğitmek aslında çok da yeni bir olay değil fakat başta OpenAI olmak üzere birçok yapay zekâ şirketi buna izin vermediğini belirtiyor. Yine de görünüşe göre bu durumun önüne geçmek pek de mümkün değil.

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Kaynak : https://techcrunch.com/2025/06/03/deepseek-may-have-used-googles-gemini-to-train-its-latest-model/
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