İddialara göre OpenAI, gelirlerini artırmak amacıyla yakında ücretsiz kullanıcılara reklamlar göstermeye başlayacak.

OpenAI, ChatGPT’nin ücretsiz kullanılabilir versiyonuna daha fazla özellik eklemek için bir süredir çalışıyor ancak görünüşe göre yakında bu özellikler reklamsız kullanılamayacak.

Bildiğiniz üzere artık kullanıcılar ayda 20 dolar ödemeden de gelişmiş yapay zekâ özelliklerinden bazılarına ulaşabiliyor. Örneğin yeni görüntü oluşturma modeli GPT-4o’yu kullanabiliyor, muhakeme yapabilen modellere erişebiliyor ve 'Akıl Yürüt' özelliğini kullanabiliyorlar.

OpenAI neden reklam eklemek istiyor?

Her ne kadar kullanıcılar şu an bu deneyimi reklamsız yaşıyor olsa da görünüşe göre bu durum yakında değişecek. İddialara göre OpenAI, ücretsiz kullanıcılara artık reklam göstererek onlardan da gelir elde etmeyi planlıyor.

The Information'ın aktardığı gelişmeye göre OpenAI’ın 2029 yılına kadar yıllık 125 milyar dolar gelir hedefi bulunuyor. Bu hedef, daha önceki tahminlerden 25 milyar dolar daha yüksek ve bu farkın nedeninin “yeni ürünler” adı altında geliştirilen hizmetler ve potansiyel reklam gelirleri olduğu söyleniyor.

Esasında Sam Altman daha önce reklamlardan rahatsız olduğunu ve böyle bir planları olmadığını söylemişti ancak maliyetin de giderek önem kazandığı bir noktada şirket politikalarında değişim görmemiz kuvvetle muhtemel.

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