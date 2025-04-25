ChatGPT'nin Ücretsiz Sürümüne Yakında Reklamlar Eklenebilir (Her Şeyin Bir Bedeli Var Demişler...)

2 dk okuma süresi
0
0
0
0
0
İddialara göre OpenAI, gelirlerini artırmak amacıyla yakında ücretsiz kullanıcılara reklamlar göstermeye başlayacak.

OpenAI, ChatGPT’nin ücretsiz kullanılabilir versiyonuna daha fazla özellik eklemek için bir süredir çalışıyor ancak görünüşe göre yakında bu özellikler reklamsız kullanılamayacak.

Bildiğiniz üzere artık kullanıcılar ayda 20 dolar ödemeden de gelişmiş yapay zekâ özelliklerinden bazılarına ulaşabiliyor. Örneğin yeni görüntü oluşturma modeli GPT-4o’yu kullanabiliyor, muhakeme yapabilen modellere erişebiliyor ve 'Akıl Yürüt' özelliğini kullanabiliyorlar.

OpenAI neden reklam eklemek istiyor?

Her ne kadar kullanıcılar şu an bu deneyimi reklamsız yaşıyor olsa da görünüşe göre bu durum yakında değişecek. İddialara göre OpenAI, ücretsiz kullanıcılara artık reklam göstererek onlardan da gelir elde etmeyi planlıyor.

The Information'ın aktardığı gelişmeye göre OpenAI’ın 2029 yılına kadar yıllık 125 milyar dolar gelir hedefi bulunuyor. Bu hedef, daha önceki tahminlerden 25 milyar dolar daha yüksek ve bu farkın nedeninin “yeni ürünler” adı altında geliştirilen hizmetler ve potansiyel reklam gelirleri olduğu söyleniyor.

Esasında Sam Altman daha önce reklamlardan rahatsız olduğunu ve böyle bir planları olmadığını söylemişti ancak maliyetin de giderek önem kazandığı bir noktada şirket politikalarında değişim görmemiz kuvvetle muhtemel.

ChatGPT ile ilgili diğer içeriklerimiz:
İLGİLİ HABER

ChatGPT'nin Deep Search Özelliği Ücretsiz Oldu: Plus ve Pro Kullanıcıları İçin de Limitler Artırıldı
İLGİLİ HABER

ChatGPT, Turing Testini Geçmeyi Başardı (Ama Çok Zeki Olduğu İçin Değil...)
İLGİLİ HABER

ChatGPT'ye Alışveriş Özelliği Geliyor: Sohbet Ederken Ürün Satın Alınabilecek

Peki siz ChatGPT'yi reklamlı olsa da kullanmaya devam eder miydiniz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
Kaynak : https://bgr.com/tech/it-sure-looks-like-chatgpt-free-is-getting-ads-soon/
0
0
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
0
0
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler