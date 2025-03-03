Chery'nin Türkiye'deki yeni üretim tesisi için detaylar ortaya çıktı. Planlanan modeller arasında Tiggo 8 Pro Max, Tiggo 7 Pro Max ve Omoda 5 Max yer alıyor.

Çinli otomobil üreticisi Chery'nin Türkiye'ye yapacağı yatırımın detayları netleşmeye başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, firmanın Samsun'da bir üretim tesisi kurmasının beklendiğini paylaştı. Yatırımla ilgili resmi bir duyuru yapılmasa da sürecin büyük ölçekli olacağı belirtildi.

1.5 milyar doların üzerinde yatırımla inşa edilmesi planlanan tesis, yaklaşık 1.500.000 metrekarelik bir alan üzerine kurulacak. İlk aşamada ise 25.000’e yakın kişiye istihdam sağlaması beklenen üretim tesisinde, yıllık 150.000 adet otomobil üretilmesi hedefleniyor.

Üretilecek modeller belli oldu

Chery’nin Türkiye’de satışta olan Tiggo 8 Pro Max, Tiggo 7 Pro Max ve Omoda 5 Max modellerinin bazı versiyonlarının bu tesiste üretilmesinin planlandığı paylaşıldı. Aynı zamanda ilerleyen süreçte Tiggo 4 Pro gibi yeni modellerin de üretim hattına eklenebileceği gündeme geldi.

Chery, Türkiye'nin ek vergi kararlarının ardından yaptığı açıklamada, ülkeyi stratejik bir pazar olarak gördüğünü ve yatırımlarını hızlandıracağını duyurmuştu. Markanın Türkiye’deki satış rakamları da bu ilgiyi destekler nitelikte. 2023 yılında toplam 57.047 adet araç satan Chery, en büyük ilgiyi Tiggo 8 Pro modeliyle gördü.

Chery’nin Türkiye yatırımıyla ilgili resmi açıklamaların önümüzdeki dönemde netleşmesi bekleniyor. Samsun’da kurulması planlanan üretim tesisinin, hem yerel istihdam hem de Türkiye’deki otomotiv üretimine önemli bir katkı sunması öngörülüyor.

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