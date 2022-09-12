Asya pazarında dikkat çeken otomotiv firmalarından Chery, Avrupa operasyonunu büyütmek istiyor. Firma, Türkiye’de bir de fabrika kurarak operasyon merkezini ülkemize taşımayı amaçlıyor.

Bir dönem Türkiye pazarına girmeye çalışan ancak daha sonra bu pazarda tutunamayarak çıkmak zorunda kalan Çinli otomobil üreticisi Chery, Avrupa’da daha aktif olmak adına ülkemize geri dönmeye hazırlanıyor. Üstelik bu defa firma çok daha güçlü bir stratejiye sahip gibi gözüküyor.

Anadolu Ajansı’na açıklamalarda bulunan firmanın Türkiye Başkan Yardımcısı Zhenghal Mei, firmanın önümüzdeki dönemlerde izleyeceği stratejiden bahsetti. Ülkemizde önce araç satışına başlayacak olan firma daha sonra da bir üretim tesisi kuracak.

Chery, Türkiye’de fabrika kurmak istiyor.

Chery’nin Türkiye pazarına geri dönüşünden dolayı büyük heyecan yaşadıklarını söyleyen Mei, son 20 yılda çok şey öğrendiklerini ve markanın 10 yıl öncesine göre tamamen farklı olduğunu ifade etti.

Sözlerine "Türkiye pazarında gelişmemizle birlikte adım adım Türkiye'de bir üretim tesisi kuracağımıza ve araçlarımızı Avrupa'ya ihraç edeceğimize inanıyorum. Bu, bizim beş yıllık strateji planımız dahilinde." şeklinde başlayan Mei, firmanın stratejisini de özetlemiş oldu.

Chery’nin ülkemize yepyeni bir imaj ve teknolojiyle geleceğini ve İstanbul’da kendi genel müdürlüklerini kuracaklarını açıklayan Mei, "Hem ortaklarımızla hem de son kullanıcılarla her zaman birlikte olacağız ve en kaliteli ürünü, en iyi tasarım arabaları sunmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Ayrıca fiyat stratejisi elbette çok önemli ve ayrıca ürün stratejisi, ayrıca hizmet stratejisi için de elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Sadece kalitemizi değil, sadece işlevselliğimizi değil, tasarımımızı da geliştirmeye devam etmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Ve ayrıca her zaman müşterilerimizin yanında olacağız ve en iyi ürün ve hizmetimizi sunacağız." ifadelerini kullandı.

Mei’nin açıklamalarına göre firma bu yıl ülkemizde Tiggo 7 Pro, Tiggo 8 Pro ve Omoda 5 modellerini piyasaya sürecek. Yılın kalanında da elektrikli otomobilleri ülkemize getirmek için çalışacaklar. Türkiye’nin yeniliklere açık bir ülke olduğunu söyleyen Chery yöneticisi, Türk müşterilerin kendilerine en iyi hissi sunan markaları her zaman olumlu karşılayacağını da sözlerine ekledi.

Chery’nin ülkemizden beklentisi yüksek

Açıklamalarına devam eden Mei, "Türkiye pazarında gelişmek için çok olgun bir stratejimiz olduğunu düşünüyorum. İlk adımı attık ve beş yıllık stratejimiz var ve pazar payımızın çok hızlı artacağına inanıyorum. Ürünlerimize, kalitemize, teknolojimize ve hizmetimize çok güveniyoruz. Çünkü dünya pazarında Chery çok başarılı işlere imza attı ve ardı ardına 19 yıldır, Çin markalarının küresel pazarlarda ihracatında birinci sırada yer alıyor. Dolayısıyla Türkiye'de pazar payımızın çok iyi olacağına ve çok yüksek bir hızla artacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Her zaman yerel ortaklarının ve yerel son kullanıcıların yanında olduklarını, Türkiye için çok çok uzun vadeli planları bulunduğunu söyleyen Mei, Türkiye’nin Asya ile AB arasında önemli bir pazar olduğunu ve AB pazarlarına girmek için de çok iyi bir yer olduğunu belirtti.

Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Mei, ayrıca otomotiv piyasasındaki tedarik ve çip krizinin kendilerini etkilemediğini, tedarik sorunu yaşanmadığını belirtti. Mei, araçları zamanında teslim edebildiklerinin de altını çizdi.

Chery’nin ülkemizdeki stratejisi “Kazan-kazan” olacak

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Firmanın Türkiye stratejisinin Kazan-Kazan stratejisi olacağını söyleyen Mei, sözlerini "Türkiye'ye neden dönüyoruz biliyor musunuz? Türkiye çok büyük bir otomotiv pazarı ayrıca Türkiye'de çok sayıda otomobil üreticisi var, birçok marka Türkiye'ye yatırım yapıyor. Türkiye önemli bir üretim merkezi. Türkiye, Avrupa ile Asya arasında yer alması nedeniyle en önemli pazarlarımızdan biri. Türkiye pazarında gelişmemizle birlikte adım adım Türkiye'de bir üretim tesisi kuracağımıza ve araçlarımızı Avrupa'ya ihraç edeceğimize inanıyorum. Bu, bizim beş yıllık strateji planımız dahilinde." şeklinde tamamladı.

Ülkemizde çok bilinmese de Chery aslında otomotiv sektörünün önemli aktörlerinden birisi olarak gösteriliyor. Çinli firma Jaguar, Land Rover, Exeed gibi markaları da kendi çatısı altında bulunduruyor. Firmanın dünya çapında 10 milyondan fazla müşterisi bulunuyor.