Marvel Avengers filmlerinden aşina olduğumuz 'Thor' Chris Hemsworth, geçtiğimiz aylarda Netflix tarafından yayınlanan Extraction filminin başrolünü üstlenmişti. Ünlü oyuncu, bu filmin yeni kamera arkası görüntülerini kendi Instagram hesabı üzerinden paylaştı.

Geçtiğimiz nisan ayında Netflix'te yayınlanan Extraction, bir Amerikan aksiyon ve macera filmi. Bir uyuşturucu kaçakçısının kaçırılan oğlunu kurtarması için Bangladeş'e gönderilen bir Amerikan askerinin hikâyesini izlediğimiz bu film, kısa sürede birçok izleyiciye ulaşarak hit oldu. Filmin bu başarısından dolayı, yayınlanma tarihinden 2 hafta sonra, Netflix'in filmin yapımcısı Joe Russo ile devam filminin çekilmesi üzerine anlaştığı açıklandı. Ayrıca Joe Russo, filmin yönetmeni Sam Hargrave'in ve başrol Chris Hemsworth'ün devam filminde de yer alacakları konusunda optimistik olduğunu belirtti. Geçtiğimiz günlerde bir Instagram göndersi ile de Hemsworth, devam filminin "tekrar oynamak isteyeceği bir yapım olabileceğini" söyledi.

Bu açıklamaların ardından Chris Hemsworth, dün kendi Instagram hesabından Extraction filminin kamera arkası görüntülerini paylaştı. Hemsworth paylaştığı gönderinin açıklama kısmına şu sözleri not düştü:

"Extraction setindeki favori fotoğrafçılarımdan biri @jasinboland tarafından çekilen birkaç kamera arkası görüntüsü." Ayrıca, Aquaman ve Game of Thrones'dan tanıdığımı Jason Momoa ve birkaç ünlü isim bu gönderiye yorum paylaştı.

Şu an itibari ile Extraction, Rotten Tomatoes üzerinde %68 eleştirmen ve %70 seyirci skoruna sahip. Genel olarak filme gelen yorumlar biraz 'ortaya karışık' olsa da, son dönemde en geniş çaplı gala yapılan Netflix filmi oldu. İzleyenlerin hatırlayacağı üzere film, açık uçlu olarak sona ermişti. Bu doğrultuda gelen bir diğer bilgiye göre, Hemsworth'ün devam filminde oynamak istememesi halinde filmi Rake karakterinin ölümü üzerine devam ettirebilecekleri bir senaryo üzerinde de çalışılıyor.

Filmin yönetmenine gelecek olursak, Extraction Sam Hargrave'in çıkış filmi olarak nitelendirilebilir. Fakat Extraction, yönetmenin ilk sinema filmi olsa da kendisi büyük bütçeli filmlere hiç yabancı bir isim değil. Hargrave, 2018 yılında çıkan Avengers: Infinity War filminin dublör birimi yönetmenliğini üstlenmişti. Ayrıca ilginç bir şekilde bazı Marvel filmlerinde bizzat kendisi, Captain America olarak tanıdığımız Chris Evans'ın dublörlüğünü yapmıştı.