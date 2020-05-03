Chris Hemswort ve David Harbour’ın başrollerinde yer aldığı Netflix orijinal yapımı Extraction 7 Nisan’da izleyiciyle buluştu. Netflix resmi Twitter hesabından paylaştığı bir gönderiyle filmin en iyiler listesinde ilk sıraya yerleşmesine az kaldığını belirterek izleyicilere teşekkür etti.

Dünyada en çok aboneye sahip yayın platformlarından bir tanesi olan Netflix, dizilerin yanında yapımcılığını üstlendiği filmlerde de oldukça iddialı olduğunu kanıtladı. Nisan ayının ilk haftasında platform üzerinden gösterime giren orijinal yapım Extraction filminin en çok izlenenlerde başı çekmesine çok az kaldı. Şu an ülkemizde de en çok izlenenlerde 4. sırada olan aksiyon dolu film için Netflix resmi Twitter hesabından şimdiye kadarki en büyük yapım olma yolunda ilerlediğini aktardı ve ilk 4 haftasında 90 milyon izlenmeye ulaşacağının beklendiğini paylaşarak izleyicilere teşekkür etti. Film 7 Nisan tarihinde gösterime girmişti.

Rakiplerini şimdiden geçtiği söyleniyor

Gişe rekorları kıran John Wick benzeri olduğu yorumları yapılan ve oldukça ses getiren film Extraction eğer gerçekten Netflix’in beklediği gibi ilk 4 haftasında 90 milyon izleyiciye ulaşabilirse bu zamana kadar en çok izlenen Netflix orijinal yapımı olacak. En çok izlenenler listesindeki önceki yapımları hatırlamak gerekirse 2019’da gösterime giren Jennifer Aniston ve Adam Sandler komedisi Murder Mystery ilk dört haftada 73 milyon izleyici çekmiş, başrolünde Ben Affleck olan savaş filmi Triple Frontier ilk dört haftada 63 milyon kişiye ulaşmış, Sandra Bullock’lu korku filmi Bird Box ise ilk dört haftada 45 milyon izlenmişti.

Şimdilik filmin ilk dört haftasını doldurmasına biraz daha zaman olsa da Netflix’in elindeki verilere dayanarak böyle bir tahmin yaptığı ve çok büyük ihtimalle filmin bu izleyici sayısına ulaşacağı yorumları yapılıyor. Bu da demek oluyor ki en geç haftaya Netflix’ten yeni bir açıklama gelecek ve biz de Extraction filminin liderliğini görebileceğiz. Hal böyle olunca kıyaslandığı diğer büyük aksiyon filmleri gibi Extraction’ın da devam filmlerinin gelmesi bekleniyor. Oldukça iyi dönüşler alan filmin önümüzdeki günlerde neler yapacağını beraber göreceğiz gibi duruyor.