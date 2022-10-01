Ünlü Hollywood yıldızı Christian Bale, Star Wars serisinde bir Stormtrooper’ı canlandırıp çok spesifik bir sahnede rol almak istediğini açıkladı.

Bugüne kadar oynadığı filmlerde kendini çok fazla rolüne adamasıyla ve harika oyunculuğuyla herkesin aklına kazınmış olan tecrübeli jön aktör Christian Bale, sıkı bir Star Wars hayranı ve geçmişte verdiği röportajlarda da seride yer almayı ve Lucasfilm ile çalışmayı istediğini pek çok kez dile getirmişti. Hatta 2018 yılında, Solo: A Star Wars Story filmi için görüşmeler yaptığını bile doğrulamıştı.

Şimdi de başarılı oyuncu The Hollywood Reporter'a verdiği bir röportajda dünyanın en popüler bilim-kurgu filmi serisi Star Wars’ta hala yer alıp almak istemediği sorulduğunda oldukça ilginç bir cevap verdi. Batman ve American Psycho gibi filmlerin yıldızı Christian Bale’in Star Wars’ta oynamak istediği rol, öyle herhangi bir rol değil. Kendisi çok spesifik bir karakter ile çok spesifik bir sahnede yer almak istiyor. Gelin olayın detaylarına bakalım.

Christian Bale, bir Stormtrooper’ı oynamak istiyor

Ünlü aktör Bale, verdiği röportajda aynı Star Wars: A New Hope filminde bir kapıdan geçerken kafasını çarpan Stormtrooper gibi kendisi de aynı şekilde bir Stormtrooper’ı canlandırıp ''kafasını duvara vurmak istiyor.''

“Star Wars'ta tek istediğim bir Star Wars kıyafeti içinde olmak ve yürürken kafamı bir kapıya ya da başka bir şeye çarpmaktı. Star Wars'u çok fazla izleyenler, Stormtrooper'ın içeri girerken kafasını kapıya vurduğu o sahneyi bilirler. O adam olmak isterdim.” Bale açıklamalarının devamında bundan çok daha şanslı olduğunu da belirterek Star Wars evreni ve o evreni üreten ekiple bağlarının da olduğunu söyledi.

Christian Bale’in yakın zamanda vizyona giren Thor: Love and Thunder’da Gorr karakterini canlandırmasıyla birlikte aktörün Disney’e olan yakınlığı söz konusu olabilir. Kim bilir, belki de gerçekten gelecekte Bale’i bir Stormtrooper olarak görebiliriz. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.