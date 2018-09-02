Chrome Kullanmayı Neden Bırakamıyoruz?

İnternet tarayıcısı tercihi aslında bireysel bir konu fakat hemen herkes hayatının bir döneminde muhakkak Chrome kullanmıştır ve Chrome kullanmayı bırakmak da aslında gerçekten oldukça zor.

Chrome, internet kullanıcılarının hayatına gireli tam 10 sene oldu ve kullanıma sunulduğu günden beri en çok tercih edilen tarayıcıların başında geliyor. Her ne kadar son yıllarda kendini geliştirip Chrome'a rakip haline gelen Firefox, Safari ve Opera gibi alternatiflerin sayısı artmış olsa da Chrome tahtını henüz kimseye kaptırmış değil. Peki kullanıcılar Chrome'u neden bu kadar sevdi ve kullanmayı bırakmak neden bu kadar zor?

Aslında bu soruya verilecek pek çok cevap var ancak akla ilk gelen tabii ki hız oluyor. Senelerdir sıklıkla gerçekleştirilen testlere göre Chrome, tüm tarayıcılar arasında en hızlısı ve bu da kullanıcılara büyük kolaylık sağlıyor. Hızlı bir tarayıcıyı bırakıp bir alternatif denemek de doğal olarak akla gelmiyor. Bunun dışında bir diğer sebep olarak Chrome'un bilinirliğini ve kullanıcılar açısından daha güvenli görülmesini ekleyebiliriz. Chrome'un şimdiye kadar hiç çökmemiş olması da kullanıcılar için bir artı tabii ki.

Chrome'un Gmail gibi Google hizmetleriyle senkron çalışması ve tek tıkla hepsine erişebilmek de kolaylık olarak değerlendiriliyor. Kullanıcılar, Google hesplarına giriş yapıp Chrome kullanmaya başladıklarında tüm bilgilerinin, şifrelerinin ve hesaplarının birbirine bağlı halde durduklarını görüyorlar ve cihaz değişse bile Chrome'a entegre olmuş bazı bilgiler kullanıcıları el oyalayıcı işlerle uğraşmaktan kurtarıyor.

Tabii ki benzer özellikleri artık tüm tarayıcılarda bulmak mümkün ve aslında artık herkes Chrome'dan daha güvenli tarayıcılar olduğunun farkında. Öte yandan Chrome kullanımının hep üst sırada olmasının en büyük sebebi ise alışkanlık. Büyük şikayetlere sebebiyet vermeyecek şekilde sürekli geliştirlen Chrome'u kullanan kişiler, tarayıcılarını değiştirme ihtiyacı duymuyorlar ve bu da en çok kullanılan tarayıcının Chrome olmasını sağlıyor.