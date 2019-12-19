Microsoft'un uzunca bir süredir üzerinde çalıştığı yeni Edge, 15 Ocak'ta hizmete sunulacak. Hal böyle olunca da geliştirici ekip, uygulamaya ekleyeceği yeni özelliklerle ilgili çalışmalarını hızlandırdı ve şimdi, yeni bir özellik sundu. Özellik kapsamında Chromium tabanlı Edge, sitelere özel QR kod oluşturabilecek.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'un Windows 10 ile birlikte hizmete sunduğu "Edge" isimli tarayıcı, uzunca bir süredir hayatımızda. Aslına bakacak olursak Microsoft, bu internet tarayıcısından bir hayli umutluydu ancak beklenen olmadı ve Edge, Google Chrome karşısında yükseliş yakalayamadı. Bu durumun farkında olan Microsoft ise şu sıralar, Chromium tabanlı yeni bir Edge üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Microsoft'un Chromium tabanlı yeni Edge'inin kısa bir süre sonra kullanıcıların hizmetine sunulması planlanıyor. Hal böyle olunca da geliştirici ekip, yeni Edge'i mükemmel bir hale getirmek için elinden geleni ardına koymuyor. Sunduğu düzenli güncellemelerle uygulamanın hem sorunlarını gideren hem de yeni özellikler ekleyen Microsoft, şimdi yeni ve etkili bir özellikle karşımızda.

Microsoft'un Chromium tabanlı Edge için sunduğu yeni özellik, bir QR kod okuyucu. Bu özellik kapsamında yeni Edge, her internet sitesi için özel QR kodlar oluşturacak ve böylelikle de kullanıcılar, akıllı telefonları üzerinden bu QR kodları okutup, ilgili internet sitesine saniyeler içerisinde erişebilecekler. Bu özellik, şu an için sadece yeni Edge'in "Canary" sürümünde bulunuyor.

Özellik şu an için test aşamasında olduğundan, çok iyi çalıştığını söylemek mümkün değil. Ancak özelliğin tam anlamıyla işlevsel hale gelmesi, fazlasıyla etkili bir yeniliği hayatımıza sokacak. Görünen o ki Microsoft, kullanışlı ve hayat kolaylaştıran özellikler sunarak kullanıcıların ilgisini Chromium tabanlı Edge'e çekmeye çalışacak.

İşte Chromium'un QR kod okuyucusundan bir örnek

Eğer sizler de Chromium tabanlı Edge'i kullanmaya başladıysanız, özellik sizin için de sunulmuş olabilir. Ancak bazı kullanıcılar, bu özelliğin otomatik olarak aktif hale gelmediğini söylüyorlar. Sizler de böyle bir durumla karşılaşıyorsanız, Chromium tabanlı Edge'in arama çubuğuna "edge://flags" yazın. Ardından da "Enable sharing page via QR Code” araması yapın ve karşınıza çıkan özelliği etkinleştirin.

Tüketiciler, Microsoft'un yeni tarayıcısıyla 15 Ocak tarihinde tanışacaklar. Bakalım Microsoft, büyük umutlar bağladığı ve Google Chrome'un etkisini kırmak istediği yeni internet tarayıcısıyla ne kadar ileriye gidebilecek.