Yeni Samsung Galaxy Note9, İlk Güncellemesini Aldı

Samsung'un yeni ve iddialı amiral gemisi Galaxy Note9, tanıtımının üstünden kısa bir süre geçmesine karşın ilk güncellemesini aldı.

Geçtiğimiz aylarda hakkında sayısız haber çıkan ve daha telefon resmi olarak satışa çıkmadan aksesuarlarının çıktığı Samsung Galaxy Note9, dev firmanın ürettiği en iyi telefon olarak lanse ediliyor. Beklentilerin fazla yüksek olması sebebiyle cihaza verilen tepkiler istikrarlı bir sonuca ulaşamasa da; mobil dünyasında yaz döneminin en önemli haberi hiç kuşkusuz Galaxy Note9 oldu.

Tanıtımı yapıldığı dönem üstünden uzun bir süre geçmemesine karşın ilk güncellemesini alan Galaxy Note9, 270 MB’lık güncelleme dosyasıyla ağırlıklı olarak Ultra-Ağır Çekim özelliğine yeni bir dokunuş yapmayı tercih etti. Temel anlamda Ultra-Ağır Çekim özelliğine yeni kayıt seçme aralıkları sunan Samsung, 0.2 saniyelik ve 0.4 saniyelik iki opsiyonu bünyesine ekliyor.

Bunun yanında pek tabii cihaza yönelik performans iyileştirmeleri de bulunan güncelleme, bazı ufak yazılım hatalarının da önüne geçiyor. Cihazın resmi olarak satışa çıkarılacağı tarih 24 Ağustos olarak belirlenmiş durumda. Siz Webtekno takipçilerine özel olarak Samsung Galaxy Note9’a dair yayınladığımız inceleme videomuza yukarıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz; iyi seyirler.