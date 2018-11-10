Red Dead Redemption 2, 18 Milyon Satış Rakamına Ulaştı

Red Dead Redemption 2, çıktığı günden bu yana inanılmaz bir satış performansı gösteriyor ve an itibariyle oyun 18 milyondan fazla satarak kendi rekorunu kırdı.

Rockstar Games'in '2018'e damgasınu vuran' oyunu Red Dead Redemption 2, satış rakamlarıyla da gündemden düşmüyor. Bir yandan oyunun inanılmaz detaylarına ve etkileyici oynanışına dair övgüler yağarken bir yandan da adeta 'uçan' satış rakamları karşımıza çıkıyor. 2010 senesinde satışa çıkan ilk oyunun toplamda 15 milyon sattığını düşünürsek, çıkalı henüz 2 hafta olmuşken 18 milyona ulaşan oyunun geldiği nokta etkileyici.

Ancak tabii ki başarı tesadüf değildir. Oyun, yalnızca tanıtım videolarıyla bile oldukça etkili görünüyordu ve oyunlarla arası az da olsa bulunlan herkes, Red Dead Redemption oynamak için deliriyor. Fakat bu 18 milyon satışa ülkemizden katkının çok fazla olduğunu düşünmüyorum zira oyunun satış fiyatı kalbimizi acıtan cinsten.

Oyunun başlangıç fiyatı PS Store'da 469 TL ve fiyat Special Edition, Ultimate Edition derken 669 TL'ye ulaşıyor. Üzücü olan ise artık yeni gelen tüm 'büyük' oyunlarda 'standart' fiyatın 400 TL civarında olması ve gelecekte de bu fiyatın aşağıya çekileceğine dair bir umut ne yazık ki yok. Ayrıca bu satış başarısının PS4 ve Xbox One'a özel olduğunu hatırlatalım. Oyun henüz PC için yayınlanmadı. Önümüzdeki senelerde PC'de de oynanabilir olması bekleniyor.