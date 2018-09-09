Çileye Dönüşebilen Ağır Yaraları Neden Olur? Tedavisi Nedir?

Toplumun %25’inde görülen ve özellikle kadınlarda rastlanan ağız yaraları, zaman zaman canımızı sıkabilir. Peki ya bu yaralar neden olur ve tedavisi nedir?

Ağız yaralarını hepimiz biliriz. Bazılarımızda sıklıkla, bazılarımızda ise nadiren çıkan bu yaralar, kimi zaman acı verici olabilir. Derin veya yüzeysel doku kaybına neden olan ağız yaraları, özellikle kadınlarda görülse de aslında toplumun %25’inde çıkabilir.

Yanakta, dudakta, diş etlerinde, dilde, ağzın alt kısmında ya da yumuşak damakta bulunan ağrılı ülserler, birçok sebepten çıkmış olabilir. Ancak bu yaraların en belirgin sebepleri stres ve gastrointestinal hastalıklardır.

Genellikle tedavisi yapılmasa bile 10-14 gün arası bir sürede geçen ağız yaraları için toplum genelinde reçetesiz satılan ilaçlara başvurulur. Fakat sizler de bu yaralardan muzdaripseniz; tuzlu su ile gargara yapmak, kabartma tozunu su ile birlikte yaralara uygulamak veya tetikleyici gıdalardan uzak durmak gibi yöntemlere başvurabilirsiniz.

Öte yandan bu yaralar başınıza bela olduysa ve ne yaparsanız yapın geçmiyorsa, uzman bir doktora görünmeniz de yararınıza olacaktır. Yaraların meydana gelmemesi için yapmanız gerekenler ise şu şekildedir: Çok sıcak içecek ve yiyeceklerden kaçının.