Call of Duty: Warzone 15 Milyon Oyuncuyu Aştı

Activision, yaptığı açıklamayla 15 milyon kişinin yeni Call of Duty: Warzone’u oynadığını açıkladı. Bu battle royale modu çıkalı yalnızca birkaç gün olmasına rağmen oldukça iyi bir oyuncu sayısına ulaşıldı.

Call of Duty: Warzone uzun süredir beklenen bir oyundu. Bu battle royale oyun modu yayınlandıktan sonra da oyuncu sayısı hedeflerini peş peşe aşmaya başladı. Oyun oldukça başarılı bir açılış süreci geçiriyor.

Son yıllarda battle royale modu zaten oldukça popülerdi. Call of Duty: Warzone da bu piyasada yerini aldı. Oyun oynaması ücretsiz olmasıyla bir anda insanları kendisine çekmeyi başardı.

4 günde 15 milyon oyuncu

Call of Duty: Warzone oyunu elbette ki beta süreçlerinden geçti ancak oyunun resmi olarak çıkışı 10 Mart’ta olmuştu. Aradan geçen dört günde oyun 15 milyon oyuncu sayısına erişti. Bu başarı oyunun resmi Twitter hesabından açıklandı. Oyun yayınlandıktan sonraki 24 saat içerisinde de 6 milyon indirmeye ulaşmıştı.

Infinity Ward, şu anda oyundaki bölüm başına düşen oyuncu sayısını 200’e kadar çıkarmaya çalışıyor. Oyuna daha büyük ekiplerin ve yeni modların eklenmesi için çalışmalar da devam ediyor.

Call of Duty: Warzone aslında CoD: Modern Warfare’in bir parçası ancak oynayabilmek için ana oyuna sahip olmak gerekmiyor. Paketi internet sitesinden ayrı olarak indirerek oynamak da mümkün oluyor.

CoD: Warzone başarılı rakamlarıyla dikkat çekiyor

Oyunda şu ana kadar 150 kişiye kadar çıkabilen büyüklükte savaşlar görmüş, yeni karakterler tanımıştık. Verdansk adlı haritada çeşitli Call of Duty haritalarından sevilen kısımların bu moda aktarıldığını da görüyorduk.

Oyunda amacımız her zaman olduğu gibi haritaya indikten sonra sağdan soldan topladığımız çeşitli ekipmanları kuşanmak, rakiplerimizi elimine etmek ve sıralamaların zirvesinde yer almak. Call of Duty: Warzone, sadece bu modu oynamak isteyenler için ücretsiz olmaya devam edecek.