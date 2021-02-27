Çin Aşısı Olanlar AB Ülkelerine Seyahat Edemeyecek mi?

Avrupa Birliği'nde başlatılan aşı pasaportu görüşmeleri ve alınan ilk kararlar, Türk vatandaşların aklına önemli bir soru getirdi. AB, henüz bu konuda karar vermiş olmasa da soru sorulmaya devam ediyor.

Avrupa Birliği, dünyanın ve ülkemizin merakla takip ettiği "aşı pasaportu" konusunda görüşmelere geçtiğimiz gün başladı. 2 gün önce gerçekleştirilen AB zirvesinde ele alınan konuda bazı kararlar da alındı. Bu kararlar, AB'nin onayladığı aşıları olan kişilere vize verilmesinin önünü açarken, Türkiye aleyhine bir durum da yarattı.

Avrupa Birliği, Çin aşısını henüz onaylamamış, hatta iddiaya göre aşıyı geliştirenlerin AB'ye başvurmamış olması Türk vatandaşlarının aşı pasaportu alamayacağına işaret ediyordu. Onaylanmayan aşılara dair henüz kesin bir karar alınmamışken birçok kişinin aklına Türk vatandaşlarının AB'ye seyahat edip edemeyeceği sorusu takıldı.

Çin aşısı olan vatandaşlar AB'ye seyahat edebilecek mi?

Ülkemizde kullanılmaya başlanan CoronaVac isimli Çin aşısı, dünyada Türkiye, Endonezya, Brezilya ve birkaç ülke dışında henüz hiçbir ülkede onaylanmadı. Bu durumun aşı pasaportu üzerinde nasıl bir karara yol açacağına dair açıklamalar, Avrupa Komisyonu Sözcüsü Dana Spinant'ın şu sözleriyle açıklandı:

"Vatandaşlarını korumak için hangi aşıyı seçeceği Türkiye'nin kendi kararı elbette. AB ile aynı aşıları kullanmak zorunda değiller. Şu aşamada bahsettiğiniz kategoriye düşen aşıları olanların durumuna ilişkin görüşme ve tartışma henüz gerçekleşmedi. Dolayısıyla aşı pasaportu önerisinin kendisi gibi bu nokta da şimdilik netleşmedi."

Bu sözlerden de anlaşılabileceği üzere AB, henüz konuya ilişkin bir görüşme gerçekleştirmiş durumda değil. Dolayısıyla sorumuzun cevabı da belli değil. AB'de gerçekleşen aşı pasaportu görüşmeleri, Dünya Sağlık Örgütü'nün de gündeminde olmaya devam ediyor. Örgütün genel sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, aşı pasaportu uygulamalarının hedeflenen amaca ulaşacağı konusunda şüphe içinde olduğunu belirterek şu şekilde bir açıklama yaptı:

"Özellikle dikkat edilmesi gereken iki acil konu var. Birincisi, Sars-CoV-2 virüsünün yeni varyantlarının yakın zamanda ortaya çıkması ve ikincisi, uluslararası seyahatler için aşılama ve test sertifikalarının potansiyel kullanımıdır. Her iki konuyu da birbirine bağlayan tema 'dayanışma'dır. Aşı olabilen ve olamayan belirli grupları veya ülkeleri önceliklendirmeyi veya cezalandırmayı göze alamayız."