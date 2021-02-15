Ay'ın Karanlık Yüzeyinde İlginç Bir Şekli Olan Kaya Tespi

2019 yılından beri Çin'in karanlık yüzeyinde araştırmalar yapan "Yutu-2" isimli uzay aracı, ilginç bir keşif yaptı. Yapılan bu keşif, Ay'ın iç katmanlarından yukarı çıkan ve kesikli şekle sahip bir kaya parçasından ibaret. Çinli uzmanlar, bu kaya parçasını "dönüm noktası" olarak nitelendiriyorlar.

Çin, 2018 yılının son günlerinde, Ay ile ilgili yeni bir misyon duyurmuştu. O yıllarda yapılan açıklamalara göre "Yutu-2" isimli bir uzay aracı Ay'a gönderilecek ve doğal uydumuzun karanlık tarafında araştırmalar yapacaktı. 2019 yılında Ay'a yumuşak iniş gerçekleştiren Yutu-2, o gün bugündür de Ay üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Çinli yetkililer tarafından yapılan yeni açıklamalar ise bu uzay aracının Ay yüzeyinde pek de alışılmamış bir parça bulduğunu ortaya koyuyor.

Yutu-2 isimli aracın bulduğu parça, aslında bir kayadan ibaret. Ancak bu kayanın şekli ve Ay yüzeyinde daha önce bu tür bir kaya parçasının görülmemiş olmaması, uydumuzla ilgili kafaları karıştırıyor. Hatta Çinli uzmanlar, bulunan bu parçayı "dönüm noktası" olarak isimlendiriyorlar. Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) tarafından yapılan açıklamalara göre bu kaya parçası, Ay ile ilgili çok önemli keşifler yapılmasını sağlayabilir.

"Kaya parçasının mutlaka incelenmesi gerekiyor"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ve NASA'ya ait Goddard Uzay Uçuş Merkezi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dan Moriarty, bu kaya parçasının kesik bir şeklinin olduğu ve Ay yüzeyinin altından yüzeye ulaştığını ifade ediyor. Moriarty'ye göre kaya parçasının şekli "kesinlikle sıra dışı". Çin'in Ay'ın karanlık yüzünde bulduğu kaya parçası, uzay endüstrisinin ilgisini çekmeyi başarmış durumda.

Çin Ulusal Uzay İdaresi tarafından yapılan açıklamalarda, bu kaya parçasının mutlaka incelenmesi gerektiği belirtildi. Ancak bu konuda herhangi bir yol haritası çıkarılmamış gibi görünüyor. Kaya parçasının nasıl inceleneceği merak konusu olsa da Ay'ın karanlık yüzünü inceleyen ilk araç olarak tarihe geçen Yutu-2, bu keşifle bugüne kadarki en önemli bulguyu elde etmeyi başarmış gibi görünüyor.