Çin, Tiawen 1 Uzay Aracının Çektiği Videoyu Paylaştı

Çin Uzay Ajansı, geçtiğimiz saatlerde Mars'ın yörüngesine girmeyi başaran Tianwen 1 uzay aracının kızıl gezegene dair çektiği ilk videoyu yayınladı.

Çin Uzay Ajansı, Temmuz ayında fırlatılan ve geçtiğimiz saatlerde Mars’ın yörüngesine girmeyi başaran Tianwen-1 keşif aracının çektiği yeni videoları yayınladı.

CCTV tarafından yayınlanan bu videoda, zifiri bir gökyüzüyle birlikte Mars’ın son derece kasvetli bir görüntüsü ortaya çıktı. Çinli bilim insanları, keşif aracının video kaydında olduğu sırada Mars’ın yüzeyinde beyaz kratelerin gözüktüğünü dile getirdi.

Tianwen-1, Mars'ın yüzeyini ve atmosferini inceleyecek

Pekin Uzay Programı’nın son projelerinden olan Tianwen-1, Mars’ın yörüngesinde dolaşacak sonda, Güneş enerjisi ile çalışan gezgin aracı ve iniş takımlarıyla birlikte temmuz ayında uzaya gönderilmişti. Tianwen-1, yaklaşık 7 ay süren yolculuğu başarılı bir şekilde atlatmış, geçtiğimiz günlerde Mars’ın yörüngesine girmeyi başarmıştı.

Tianwen 1, Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD ile aynı dönemde Mars’a araç gönderdi ve kendisini uzay konusunda ön plana çıkarmak istediğini bir kez daha vurgulamış oldu. Tianwen 1’in sahip olduğu 3 farklı takım sayesinde Mars’ın yüzeyinin ve de atmosferinin detaylı bir şekilde inceleme altına alınması bekleniyor.

Çin Uzay Ajansı, yörüngeye başarılı bir şekilde giriş yapan Tianwen’in kaydettiği ilk videoyu paylaşarak uzay aracının sağlık durumunun çok iyi olduğunu, önümüzdeki Mayıs ayında aracın kızıl gezegene ayak basacağını ve toplamda 3 ay sürecek çalışmaların başlayacağını dile getirdi.