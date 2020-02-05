Çin Basını Halkın Yüzünü Güldürmeye Çalışıyor

Corona virüsü salgını nedeniyle karantina altına alınan ve dünyanın dört bir yanını saran korkuyu en derinden yaşayan Çinlilerin endişesini azaltmak isteyen Çin basını, termal kameralara gaz çıkarırken yakalanan insanların görüntülerinden oluşan bir video paylaşarak halkın yüzünü güldürmeye çalışıyor.

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Wuhan kentinde ortaya çıkan Corona virüsü salgını, dünyanın dört bir yanına korku saldı. On binlerce kişiye bulaşan ve son raporlara göre yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan corona virüsü sadece Çin’de değil, başka birçok ülkede de varlığını gösteriyor. Bu nedenle özellikle Çin’de olmak üzere hemen hemen bütün ülkelerin vatandaşları korkuya kapılmış bir şekilde hayatlarını sürdürmeye çalışıyor.

Tahmin edilebileceği üzere korkuyu en çok ve en derinden hisseden Çin vatandaşlarının endişelerini azaltmak pek mümkün olmasa da Çin basını bunun için oldukça ilginç bir yöntem deniyor. Çin’deki karamsar havayı az bile olsa dağıtmak isteyen basın, ülkenin dört bir yanında corona virüsü nedeniyle yapılan sıkı kontrollerden bir espri malzemesi çıkarmayı başardı. Çin devletine ait Global Times gazetesi, vücut ısısını ölçen termal kameralara gaz çıkarırken yakalanan insanların görüntülerinden oluşan bir video yayınladı.

Video, resmi Twitter sayfası üzerinde yayınlandı.

Global Times gazetesi, Çin’de corona virüs nedeniyle yapılan termal kamerayla kontrolleri kullanarak ‘eğlenceli’ bir video ortaya çıkardı. Termal kameralara gaz çıkarırken yakalanan insanları eğlenceli bir fon müziğiyle sosyal medyada paylaşan Global Times’ın videosunda çıkan gazlar kırmızı bir bulut şeklinde gözüküyor ve videoda bir köpeğin de gaz çıkarırken yakalandığı görülüyor.

Global Times, paylaştığı videonun üzerinde “Gaz çıkarmadan yapamıyor musunuz? O zaman daha fazla çabalamalısınız çünkü corona virüsü salgını nedeniyle havaalanı ve tren istasyonlarına yakın zamanda yerleştirilen ısı sensörleri her şeyi gösterebiliyor” açıklamasını yaparak paylaştığı videonun yanı sıra yaptığı açıklamayla da bir nebze de olsa Çin vatandaşının yüzünü güldürmeyi amaçlıyor.

Çin basınının yaptığı bu hareket vatandaşların yüzünü güldürebilir mi sorusu ise elbette akla gelen ilk soru olacaktır zira corona virüsü sürekli olarak etkisini devam ettirmeye ve insanlar üzerindeki korkuyu artırmaya devam ediyor. En son girilen resmi kayıtlara göre corona virüsü şu anda toplam 24.613 kişiye bulaşmış durumda. Hastalığın öldürdüğü hasta sayısı ise 494’ü bulmuş durumda. Çin’deki insanları bu tür bir videoyla rahatlatma olasılığının az olmasının asıl sebebi ise, hastalığın bulaştığı 24.613 insanın tamı tamına 24.392’si Çin’de bulunuyor. 494 ölümlü vakanın ise 479’u Çin’de kayıtlara geçti.