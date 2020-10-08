Çin'den Gelen Covid-19 Aşıları, İzmir'de Uygulanmaya Başladı

Koronavirüse karşı antikor üretmek için üretilen Çin merkezli bir aşı, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık çalışanları üzerinde denenmeye başlandı.

Koronavirüse karşı mücadele etmek adına tüm dünyada aşıların insan deneylerine geçilmeye başlandı. Ülkemizde de insan deneylerine başlayacak aşıların üretiminin dün başladığını duyurmuştuk. Bugün ise İzmir’de Çin’den getirilen COVID-19 aşılarının denemelerine başlandığı açıklandı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gönüllü sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlanan Çin’den getirilen koronavirüs aşısı, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Şükran Köse öncülüğünde ve Başhekim Doç. Dr. Mustafa Emiroğlu’nun katılımıyla gerçekleşen organizasyonla yapıldı.

“Aşının ciddi bir yan etkisi gözlemlenmedi”

Sağlık çalışanlarına uyguladıkları aşının ciddi bir yan etkisinin gözlemlenmediğini söyleyen Prof. Dr. Şükran Köse, “Yapmış olduğumuz, bu Faz 3 çalışmasıyla aşının insanları yeterince koruyup koruyamadığı ve ne kadar antikor oluşturduğunu gözlemleme fırsatımız olacak. Bu çalışmada yer almanın, bir enfeksiyon hastalıkları ve immünoloji hocası olarak beni oldukça heyecanlandırdığını da belirtmek isterim. Yapılan aşı çalışmalarının insanlık ve insanlarımız için umut verici olacağını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Şu anda Türkiye’de aşı denemelerinin sürdüğü 20 merkezden biri olduklarını söyleyen Başhekim Emiroğlu ise, bunun kendilerini mutlu ettiğini söyledi. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ilk etapta 34 gönüllü sağlık çalışanına Çin’den getirilen COVID-19 aşısı uygulandı. İlerleyen günlerde bu sayının daha da fazla artacağı düşünülüyor.