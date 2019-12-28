Çin, Beidou isimli uydu tabanlı konumlandırma sisteminin birkaç ay içinde tamamlayacağını açıkladı. Bu hamleyle birlikte Çin'in iletişim ve askeri alanlarında ABD'nin GPS'ine olan bağımlılığını azaltması bekleniyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Cuma günü yaptığı açıklamada, Beidou isimli uydu tabanlı konumlama sisteminin birkaç ay içerisinde tamamlanacağını kaydetti. Beidou ile birlikte Çin, iletişim ve askeri alanlarda ABD'ye olan Kürsel Konumlama Sistemi (GPS) bağımlılığını azaltacak.

Son iki uydu Haziran ayına kadar uzaya fırlatılmış olacak. Böylece 35 uyduluk ağ tamamlanmış olacak. ABD'nin sahip olduğu GPS şebekesindeki toplam uydu sayısı ise yaklaşık olarak 30.

Çin, modern tarımcılıktan akıllı telefonlara ve mesajlaşma hizmetlerine kadar birçok alanda GPS'ten bağımsız bir ekosistem inşa etmeye çalışıyor. Pekin, bunu Güneydoğu Asya, Güney Asya, Afrika ve Doğu Avrupa'ya da açmayı hedefliyor.

Beidou Navigation Satellite System Sözcüsü Ran Chengqi'nin aktardığına göre, Çinli akıllı telefonların yüzde 70'i Beidou'nun konumlama hizmetlerine erişebilecek donanıma sahip. Sistem aynı zamanda beşinci nesil kablosuz iletişimde de rol oynayacak. 5G, Çinli Huawei'nin öncülük ettiği bir teknolojik gelişme. Ran Chengqi, Beidou ile 5G'nin entegrasyonunun Çin'in bilgi teknolojilerindeki gelişmesine giden yolda önemli bir işareti olacağını söyledi.

Çin 'uzay gücü' olmayı hedefliyor

Büyük Ayı'nın Çincesi olan Beidou'nun, 120 ticaret ortağına yapılan ihraç ürünleriyle bağlantısı var. Geçen senenin sonunda 90 olan bu sayının artmasında, Çin'in Kuşak ve Yol projesinin payı olduğu düşünülüyor.

Hizmetlerin 2020 yılının sonuna kadar zenginleştirileceğini kaydeden Ran, konumlama kesinliği seviyesinin, arama-kurtarma faaliyetlerine yardımcı olacak şekilde, 5 metreden santimlere kadar düşürüleceğini ileri sürdü. Bu kesinlik seviyesinin, hükümet tarafından desteklenen sürücüsüz araç geliştirmesine de katkı sunacağı düşünülüyor. Beidou ile 5G'nin yerleştirildiği sürücüsüz otobüslerin yakında Wuhan şehrinde faaliyete başlayacağı söyleniyor.

Beidou'nun uydu grupları aracılığıyla yapılan iletişimle birlikte kendini GPS'ten de ayıracağı söyleniyor. Uzay, Çin hükümetinin "Made in China 2025" planı kapsamında yer alan öncelikli alanlardan. Çin, 2030 yılına kadar ABD ve Rusya ile birlikte "uzay gücü" olmayı hedefliyor. Önümüzdeki yıl Mars'ta başlayacak sondaj faaliyetini, 2022 yılında tamamlanacak ilk Çin uzay istasyonu izleyecek.