Çin'de bir kadın, sadece 13 binde bir görülen bir hastalığa yakalandı ve yetişkin erkek seslerini duyamaz hale geldi.

Çağımızın en büyük sorunlarından biri olan ve sonunda psikolojik rahatsızlıklara kadar varabilen stres, ender durumlarda size fiziksel hastalıkların da kapısını açabiliyor. Çin'de yaşayan Chen isimli kadın, yaşadığı ruhsal bunalımın sonunda 'ters eğimli duyma kaybı' denilen ilginç bir rahatsızlık yaşamaya başladı.

Chen, düşük frekanslı seslerin hiçbirini duyamıyor. Buna yetişkin bir erkeğin sesi de dahil. ENT uzmanı doktor Lin Xiaoqing, hastayı muayene ederken kendisini duyabildiğini ancak yetişkin bir erkek hasta geldiğinde onu duyamamasıyla durumu algıladığını belirtti.

Bu tür bir işitme kaybına birçok farklı hastalık sebep olsa da Chen'in durumu biraz daha ilginç. Nitekim bu işitme kaybı, talihsiz kadının uzun süreli çalışma saatleri, uykusuzluk ve stres dolu bir döneminin sonunda gelmiş. Bu rahatsızlıktan muzdarip kişiler, 2.000 Hz ve aşağısındaki sesleri duyamıyorlar.

Elbette bu durum çok nadir görülse de Dünya Sağlık Örgütü'nün resmi rakamlarına göre, dünyada 466 milyondan fazla insan herhangi bir duyma kaynaklı hastalık yaşıyor. Bu anlamda bu alanda yaşanan rahatsızlıklara dikkat çekmekte yarar var.