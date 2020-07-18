Christopher Nolan’ın yeni filmi Tenet daha vizyona girmemiş olsa da tartışma konusu oluyor. Çinli otoritelere göre film, ülkenin 20 Temmuz’da yeniden faaliyete girecek sinema salonlarında gösterilmek için fazla uzun.

Dünyanın en büyük ekonomik güçlerinden biri olan Çin, sinema konusunda oldukça seçici davranıyor. Ülkede her yıl belli sayıda yabancı yapımın vizyona girmesine izin veriliyor. Bu yapımlardan biri olmadan gişede zirveyi zorlamak pek kolay olmuyor.

Christopher Nolan’ın Warner Bros etiketiyle gelecek olan Tenet filmi, Ağustos’ta vizyona girecek. Filmin vizyona girmesi planlanan ülkelerden biri de sinemaları 20 Temmuz’da açacak olan Çin. Çin ise filme çok da sıcak bakmıyor.

Çin filmi fazla uzun buluyor

Çin’de Covid-19 nedeniyle kapatılan sinema salonları çok kısa bir süre sonra yeniden hizmet vermeye başlayacak. Çin Sinema Derneği de düşük risk bölgelerinde yeniden faaliyete girecek olan sinemalarda yayınlanabilecek yapımlar için karar veriyor.

Pandemide vaka sayıları artış göstermeye başladığı anda sıkı önlemler alan, halka açık alanlarda toplanmayı engelleyen ve sinemaları kapatan ülke, yeni dönemde de önlemler alıyor. Bu önlemler arasında sinemalarda gösterilecek filmlerin 2 saati aşmaması şartı bulunuyor.

Yeni kuralın amacı, insanların kapalı alanlarda bir arada geçirdikleri süreyi azaltmak olarak gösteriliyor. Bu kural, Indiewire’ın haberine göre 150 dakika civarında bir süreye sahip Tenet filminin sorun yaşamasına neden oluyor.

Tenet gizemini korumaya devam ediyor

Öncelikli olarak ne yönetmenden ne de stüdyodan yapımın ne kadar süreceğine dair resmi bir açıklama gelmediğini belirtmek gerekiyor. Bahsi geçen süreler Koreli bir derecelendirme sitesinde yer alıyor ve herhangi bir kesinlik içermiyor.

Tenet vizyona girdiğinde Çin’in 2 saat kısıtlamasının hala yürürlükte olup olmayacağı, Çin hükümetinin filmde değişiklik isteyip istemeyeceği de bilinmiyor. Warner Bros’un en kazançlı yönetmenlerinden olan Nolan, Interstellar ve Dunkirk ile Çin’de büyük başarı yakalamıştı.

Çin’den onay çıkmaması halinde Tenet muhtemelen ülkede vizyona girmeyecek. Bu da akıllara ister istemez yapımın 2020 yılında vizyona girip girmeyeceği sorusunu getiriyor. Filmin şu andaki vizyon tarihi ise 12 Ağustos olarak biliniyor.