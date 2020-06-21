Koronavirüsün 20 Sene Yaşayabileceği Öne Sürüldü

Koronavirüs salgını bu senenin başından beri tüm dünyayı etkisi altına aldı ve hepimizin yaşamını oldukça fazla şekilde etkiledi. Vürüsle ilgili tedavi ve aşı çalışmaları son hız sürerken Çin’den kritik bir açıklama yapıldı.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkmasının ardından kısa süre içerisinde dünya geneline yayılıp pek çok ülkede milyonlarca vaka sayısına ve can kayıplarına sebebiyet veren koronavirüs, ülkemizde etkisini azaltmış olsa da henüz tam olarak durdurulabilmiş değil. Dünya çapında yapılan tedavi ve aşı çalışmaları bilim dünyasını kenetlemiş durumda. Ülkeler de alınan önlemleri devam ettirmeyi sürdürüyor ve bununla beraber yeni normal denilen bir yaşam tarzı benimsemeye çalışıyor ancak henüz virüsün etkileri tamamen kaybolmuş değil.

Koronavirüsle ilgili neredeyse her gün gelen haber ve açıklamalara bugün bir yenisi daha eklendi. Hastalığın ilk görüldüğü yer olan Çin’de görev yapan bir tıbbi danışman, virüsün eksi 20 derecelik hava koşulunda 20 yıl yaşayabileceğini öne sürdü. Açıklamayı gerçekleştiren Profesör Li Lanjuan, koronavirüsün soğuk hava koşullarına dayanma kabiliyetinin oldukça yüksek olduğunu ve tam olarak bu sebeple geçtiğimiz aylarda ülkeler arasında kolayca yayılım gösterdiğini öne sürdü.

Donmuş gıdalar da oldukça tehlikeli:

Profesör Li Lanjuan virüsün soğuğa olan dayanıklılığının donmuş gıdalar üzerinde etkili olduğunu da iddia etti. Lanjuan, bu tarz gıdalar üzerinde yaşayabilecek koronavirüsün insanlar arasındaki bulaşma riskini artırdığını söyledi ve bu büyük risk sebebiyle donmuş gıda ticaretinde kontrollerin çok sıkı hâle getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Donmuş gıda satılan Pazar yerlerinden virüs yayılımının oldukça hızlı ve fazla olduğunun altını çizen Profesör Li Lanjuan, “Virüs birkaç ay boyunca eksi 4 derecede ve 20 yıl eksi 20 santigrat derecede hayatta kalabilir.” sözlerini kullandı. Virüs üzerindeki araştırmalar tüm dünya çapında en hızlı şekilde sürdürülürken, koronavirüsün ilk görüldüğü yer olan Çin’den gelen bu yeni iddia ve uyarılar bilim insanları tarafından ne kadar dikkate alınacak ilerleyen günlerde buna hep birlikte şahit olacağız.