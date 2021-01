Sinema dünyası için oldukça zorlu geçen 2020 yılı, ayrıca sinema tarihinde bir ilkin de gerçekleşmesine vesile oldu. Çin, gişe gelirlerinde tarihte ilk kez Kuzey Amerika'yı geride bırakmayı başardı.

Koronavirüs salgını sebebiyle 2020 yılı özellikle sinema sektörü için oldukça zorlu geçti. Dünyanın birçok yerinde sinema salonları kapandı. Ayrıca 2020 yılında sinema salonları gişe gelirlerinde liderlik koltuğunda da değişiklik yaşandı. Çin, gişe gelirlerinde ilk kez Kuzey Amerika'yı geride bırakmayı başardı.

Gamespot'ta yer alan habere göre, 2020 yılında Çin'de gişe gelirleri 2,7 milyar dolara ulaştı. Sinema salonları gişe gelirleri konusunda lider konumda bulunan Kuzey Amerika'da ise gişe gelirleri 2,3 milyar dolar seviyesinde kaldı.

Gişe gelirlerinde liderlik koltuğu el değiştirdi

(The Eight Hundred)

2020 yılında önlem olarak sinema salonlarının kapatılması, açık olduğunda ise insanların sinemaya gitmeyi tercih etmemesi, sinema sektörüne oldukça ağır bir darbe vurmuştu. Gişe gelirleri, Kuzey Amerika'da %80'e düşerken, dünya genelinde de %70'lik düşüş yaşandı.

Ayrıca gişe gelirleri konusunda liderlik koltuğunun yeni sahibi Çin, ABD ve Avrupa'ya göre çok daha çabuk dönüş yaşansa da gişe gelirleri %70 daraldı. Ayrıca 2020 yılında en çok gişe hasılatı elde eden film, bir Hollywood yapımı değil bir Çin yapımı oldu.

(My People, My Homeland)

Boxofficemojo verilerine göre 2020 yılında dünya genelinde en çok gişe hasılatı elde eden film, Çin menşeili The Eight Hundred oldu. Film, dünya genelinde 461 milyon dolarlık gişe geliri elde etmeyi başardı. Yine bir Çin yapımı olan My People, My Homeland, 422 milyon dolarlık gişe hasılatıyla üçüncü sırada yer aldı. Ayrıca uzun bir aradan sonra senenin gişe rekortmeni 1 milyar doları aşamayan bir film oldu.

2020, sinema sektörü açısından oldukça zorlu geçti. Comscore kıdemli medya analisti Paul Dergarabedian, sinema sektörünün artık bir değişime uğradığını ancak 2021 yılının beyaz perde için geri dönüşün yılı olabileceğini söyledi. Son olarak Box Office Türkiye verilerine baktığımızda ülkemizde de oldukça sert bir düşüşün olduğu görülüyor. Verilere göre Türkiye'de 2020 yılında seyirci sayısında %70'lik bir düşüş yaşandı ve yıl içerisinde 17,4 milyon kişi sinemaya gitti. Bu sayılar 2019 yılında 59,5 milyon, 2018 yılında 68 milyon, 2017 yılında 71 milyondu.