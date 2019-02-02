Çin'in geliştirdiği robotik gemi sayesinde daha geniş alanda hava tahminleri yapılabilecek.

Dünya siyasetinin alevli olduğu, doğu ve batı ülkeleri arasında sürekli politik sorunların yaşandığı şu günlerde bir ülkenin roket fırlatmada da kullanılabilecek robotik bir gemi yapması pek hayra alamet olarak yorumlanamaz. Çin, böyle bir hamle gerçekleştirdi ancak, savaşmak için değil.

Çinli bilim insanları tarafından geliştirilen gemi, askeri hedeflerdense iklim ve hava değişiklikleri konusuna daha çok ‘ilgili’. Devasa bir alanda hava koşullarını gözlemleyecek otonom su aracı başarıyla çalıştırıldı ve geminin ilk seferi Advanced in Atmospheric Sciences’de yayınlandı.

Yarısı suyun altında kalabilen ve henüz bir adı olmayan bu gemi, Institute of Atmospheric Physics tarafından inşa edildi. Uzaktan kontrol edilebilen aracın kontrolü hava şamandıralardan daha kolay ve hava balonlarından daha efektif.

Bu tarz bir geminin yapılmasındaki asıl amaç, okyanus merkezli, gerekli değişiklikleri insanlı görevler gerçekleştirilmeden yapabilen bir gözlem aracı oluşturmaktı. Ekip de bu görevi gerçekleştirerek, robotik gemilerin, okyanusta halihazırda devam eden hava gözlemleri için uygulanabilir bir opsiyon olduğunu kanıtladı.