Çinli Yetkililere Göre 'Yapay Güneş' Bu Sene Tamamlanacak

Çinli yetkililer, yaptıkları açıklamalara göre üzerinde çalıştıkları 'Yapay Güneş'i bu sene tamamlayacaklar. Temiz ve sınırsız enerji kaynağı bir hayalden fazlası olabilir.

Geçen kasım ayında Çinli bilim insanları, Güneş'in nükleer füzyon sürecini taklit eden ve bir tür 'Yapay Güneş' olarak tanımlanan Experimental Advanced Superconducting Tokamak (EAST) reaktörünün zor bir sürecin ardından elektron ısısında 100 milyon santigrat dereceye ulaştığını açıklamışlardı.

Aynı bilim insanları, bir 'Yapay Güneş' inşaasına daha hazırlanıyorlar. İddialara göre bilim insanları nükleer füzyon sürecinde iyon ısısında bir kilometretaşını daha parçalayarak 50 milyon santigrat dereceye ulaştılar, sırada ise iyon için 100 milyon santigrat derece var.

Bu pazar günü, Çin Ulusal Nükleer Korporasyonu yetkilisi Duan Xuru, yaptığı konuşmada 2019 senesi bitmeden HL-2M Tokamak adı verilen 'Yapay Güneş'i çalışmaya hazır hâle getirmek için mühendislerinin durmadan çalıştıklarını belirtti.

"Yapay Güneş'in plazması çoğunluk olarak elektronlar ve iyonlardan oluşuyor," diyerek açıklamasını sürdüren Duan Xuru şunları ekledi, "Zaten elimizdeki Tokamak cihazları çekirdek plazmasında 100 milyon santigrat elektron ısısına ulaştı. İyon ısısında ulaştığımız rakam ise 50 milyon santigrat derece ve bu cihazlarda enerjiyi üreten şey iyondur."

Duan Xuru'ya göre HL-2M Tokamak neredeyse 100 milyon santigrat derecelik bir iyon ısısına sahip olacak. Bu sayı göğü aydınlatan gerçek Güneş'in iyon ısısının neredeyse 7 katı!

Eğer her şey beklenildiği gibi giderse, HL-2M Tokamak gelecekte üretilecek nükleer füzyon reaktörleri için bir başlangıç noktası görevi görerek temiz ve sınırsız enerji hayallerini gerçeğe dönüştürebilir.