Olaylı Dizi 'Çıplak', BluTV'den Kaldırıldı

Hikayesiyle pek çok kişinin dikkatini çekmeyi başaran olaylı dizi Çıplak, Cüneyt Özdemir'in yaptığı paylaşımın ardından BluTV'den kaldırıldı. Twitter kullanıcıları, ünlü gazeteciyi diziyi hedef göstermekle suçluyor.

Geçtiğimiz haziran ayında BluTV ekranlarında yayın hayatına başlayan ve hikayesiyle birçok kesimden övgüler alan internet dizisi Çıplak, bugün itibarıyla BluTV arşivlerinden silindi. Geçtiğimiz günlerde ikinci sezon çalışmalarına başladığı duyurulan dizinin bir anda kaldırılması, sosyal medyada da gündem oldu.

İddialara göre dizi, gazeteci Cüneyt Özdemir'in bir videosunda yaptığı yorumlar ve paylaştığı Tweetin ardından kaldırıldı. Paylaştığı videoda diziyi çok beğendiğinden bahseden Özdemir, RTÜK başkanına gönderme yaparak "Ebubekir Bey (RTÜK Başkanı) bunu iyi ki seyretmemiş dedim. İzlese kılıcını çekecek; tak tak tak kes bunları at diyecek" ifadelerini kullanmıştı.

Cüneyt Özdemir, dizinin yayından kaldırılmasının ardından paylaşımını sildi:

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da dizi hakkında "Aman RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin Bey ve sansür kılıcı görmesin!" diyen Cüneyt Özdemir, dizinin yayından kaldırılmasının ardından paylaşımını sildi.

Özdemir'in bu paylaşımı ise Twitter kullanıcılarından büyük tepki gördü ve Twitter ahalisi, ünlü gazeteciyi, diziyi RTÜK'e hedef göstermekle suçladı. Konu hakkında ne Cüneyt Özdemir'den ne dizi ekibinden ne de BluTV'den henüz bir açıklama gelmedi.

Çıplak dizisi konusu:

Yönetmenliğini Can Evrenol'un üstlendiği, senaryosunu Merve Göntem'in yazdığı, başrollerini ise Müge Bayramoğlu, Ramazan Mert Demir ve Bora Cengiz'in paylaştığı internet dizisi Çıplak, dram türünde bir dizi olarak karşımıza çıkıyor. Dizinin hikayesi ise şöyle:

"Eylül, babaannesi ile birlikte yaşamakta ve geçimini eskortluk yaparak kazanmaktadır. Tek isteği yeteri kadar para biriktirip Galler'e taşınmak ve orada kendine yeni bir hayat kurmaktır. Bir gece Instagram üzerinden onu bulan bir arkadaş grubunun bekarlığa veda partisine çağrılır. Eylül, sosyetik bir kızla evlenmek için gün sayan müstakbel damat Cem'e aşık olur. Cem de Eylül'den etkilenir. O geceden sonra Cem ve Eylül'ün hayatları birbirine karışmaya başlar."