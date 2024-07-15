Citroen, elektrikli şehir aracı Ami'nin yeni versiyonunu Türkiye'ye getirdi. Orijinal modelin modifiyeli versiyonu olan Citroen Ami Peps, ilgi görmeyi başaracak gibi görünüyor.

Fransız otomobil devi Citroen, sevilen küçük elektrikli otomobili Ami'nin yeni bir versiyonunu Türkiye'ye getirdi. "Peps" olarak isimlendirilen yeni versiyon, teknik özellikleri açısından orijinal Ami ile tamamen aynı. Ancak dış görünüşe baktığımız zaman bazı değişiklikler görüyoruz.

Peki Citroen Ami Peps, tüketicilere neler vadediyor? Bu araç nasıl görünüyor fiyatı ne kadar? Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan Citroen Ami Peps ile ilgili detaylara geçelim.

Citroen Ami Peps Türkiye fiyatı:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı 6 kW, Elektrikli Peps, Otomatik 409.000 TL

Karşınızda Citroen Ami Peps

Citroen Ami Peps için orijinal modelin modifiye edilmiş hâli desek yanılmış olmayız. Zira yeni versiyonda siyah çerçeveli aydınlatmalar ve kapılardaki sticker'ları görüyoruz. Ayrıca Pips'in arka kısmında küçük bir rüzgârlık ile karşılaşıyoruz.

Kaput altında ise orijinal Ami ile farklılaşan hiçbir şey yok. Aracın 6 kW kapasiteli elektrikli motoru bulunuyor. Bu motor ile eşleştirilen batarya, Pips'e 75 kilometre menzil sağlıyor. 4 saatte şarj edebileceğiniz otomobil, şehir içi kullanımda ideal olmaya devam edecek gibi görünüyor.