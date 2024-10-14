Citroen, 2026 model C5 Aircross konseptini tanıttı. Sevilen otomobil, yepyeni tasarımıyla gelecekten gelmiş gibi görünüyor.

Bugün, dünyanın en büyük otomobil etkinlikleri arasında gösterilen Paris Otomobil Fuarı resmen başladı. Hâl böyle olunca dünyanın dört bir yanından otomobil firmaları, en yeni modellerini göstermek için sahne almaya başladılar. Bu markalardan bir tanesi de Fransız otomobil devi Citroen'di.

Citroen, 2026 model olarak lanse ettiği C5 Aircross modelini resmen tanıttı. Henüz konsept aşamada olan otomobil, hâlihazırda satılmakta olan C5 Aircross'u unutturmayı başaracak gibi görünüyor.

Karşınızda 2026 model Citroen C5 Aircross

Oldukça fütüristik bir yapıya sahip olan C5 Aircross, sert hatları ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaracak gibi görünüyor. STLA Medium platformu üzerine inşa edilecek otomobil, 4.650 mm uzunluğunda ve 1.660 mm yüksekliğinde olacak. Bu veriler, yeni C5 Aircross'un mevcut modelden daha alçak bir yapıda olacağını gözler önüne seriyor. Şirketin açıklamasına göre bu durum, bacak aralığını artıracak.

Otomobilin arka kısmı da oldukça etkileyici olacak. Burada da sert hatlar kullanmayı tercih eden Citroen, oldukça ilginç bir arka aydınlatmaya imza atmış durumda. Tüm bunlara ek olarak; gövdeye gömülü kapı kolları da C5 Aircross için yenilikçi bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor.

Citroen, 2026 model C5 Aircross konseptinin iç tasarım detaylarını göstermedi. Tahmin edebileceğiniz üzere bu otomobil için bir fiyat bilgisi de bulunmuyor. Şirketin büyük bir olasılıkla gelecek yıl gerçekleştireceği lansman, tüm detayların gün yüzüne çıkmasını sağlayacaktır.