Citroën’den Nostaljik Hamle: Elektrikli 2 CV Ticari Versiyonuyla Geri Dönüyor!

Citroën, ikonik ticari aracı 2 CV Fourgonnette'in elektrikli konseptini Paris Otomobil Fuarı'nda tanıtarak tasarım vizyonunu sergiledi.

Fransız otomotiv üreticisi Citroën, ikonik modeli 2 CV'yi elektrik çağına taşımaya devam ediyor. Marka, 2026 Paris Otomobil Fuarı’nda tanıttığı elektrikli 2 CV Concept'in ardından, şimdi de bu konseptin ticari versiyonu olan 2 CV Fourgonnette Concept ile sahneye çıktı.

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Esnaf ve küçük işletmelerin ihtiyaçlarını retro-modern bir çizgide buluşturan model, nostaljik hatları elektrikli mobiliteyle harmanlıyor.

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Esnafın efsane iş aracı elektrikle buluşuyor

Geçmiş yıllarda özellikle küçük işletmelerin, esnafın ve şehir içi dağıtım yapanların vazgeçilmezi olan 2 CV Fourgonnette; sade yapısı, fonksiyonelliği ve pratik kullanımıyla tanınıyordu. Citroën tasarım ekibi, yeni elektrikli konseptte de bu temel felsefeye sadık kalıyor. Orijinal Fourgonnette'in karakteristik kutu formunu ve ikonik silüetini modern detaylarla birleştiren çalışma, günlük ticari operasyonları kolaylaştırmayı ve temel yük taşıma ihtiyaçlarına yalın çözümler sunmayı amaçlıyor.

2 CV Fourgonnette Concept, ticari araç segmentinde Citroën’in benimsediği yeni nesil tasarım vizyonunu temsil ediyor. Proje, geçmişin köklü mirasını alarak "sıfır emisyonlu bir hafif ticari araç nasıl görünmeli?" sorusuna yanıt arıyor. Citroën, bu çalışmayı doğrudan showroom'lara gidecek bir model olarak değil, markanın gelecekteki ticari araç tasarım diline ve olası çözümlerine yön verecek bir ilham kaynağı olarak konumlandırıyor.