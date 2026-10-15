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Citroën’den Nostaljik Hamle: Elektrikli 2 CV Ticari Versiyonuyla Geri Dönüyor!

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Citroën, ikonik ticari aracı 2 CV Fourgonnette'in elektrikli konseptini Paris Otomobil Fuarı'nda tanıtarak tasarım vizyonunu sergiledi.

Citroën’den Nostaljik Hamle: Elektrikli 2 CV Ticari Versiyonuyla Geri Dönüyor!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Fransız otomotiv üreticisi Citroën, ikonik modeli 2 CV'yi elektrik çağına taşımaya devam ediyor. Marka, 2026 Paris Otomobil Fuarı’nda tanıttığı elektrikli 2 CV Concept'in ardından, şimdi de bu konseptin ticari versiyonu olan 2 CV Fourgonnette Concept ile sahneye çıktı.

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Esnaf ve küçük işletmelerin ihtiyaçlarını retro-modern bir çizgide buluşturan model, nostaljik hatları elektrikli mobiliteyle harmanlıyor.

İçerikten Görseller

Citroën’den Nostaljik Hamle: Elektrikli 2 CV Ticari Versiyonuyla Geri Dönüyor!
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Esnafın efsane iş aracı elektrikle buluşuyor

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Geçmiş yıllarda özellikle küçük işletmelerin, esnafın ve şehir içi dağıtım yapanların vazgeçilmezi olan 2 CV Fourgonnette; sade yapısı, fonksiyonelliği ve pratik kullanımıyla tanınıyordu. Citroën tasarım ekibi, yeni elektrikli konseptte de bu temel felsefeye sadık kalıyor. Orijinal Fourgonnette'in karakteristik kutu formunu ve ikonik silüetini modern detaylarla birleştiren çalışma, günlük ticari operasyonları kolaylaştırmayı ve temel yük taşıma ihtiyaçlarına yalın çözümler sunmayı amaçlıyor.

2 CV Fourgonnette Concept, ticari araç segmentinde Citroën’in benimsediği yeni nesil tasarım vizyonunu temsil ediyor. Proje, geçmişin köklü mirasını alarak "sıfır emisyonlu bir hafif ticari araç nasıl görünmeli?" sorusuna yanıt arıyor. Citroën, bu çalışmayı doğrudan showroom'lara gidecek bir model olarak değil, markanın gelecekteki ticari araç tasarım diline ve olası çözümlerine yön verecek bir ilham kaynağı olarak konumlandırıyor.

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Araba Elektrikli Araba Citroen

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