Özellikle ABD’de elde ettiği başarıyla satışları tavan yapan Nissan Sentra’nın 2022 yılında gelecek yeni modelinin özellikleri ortaya çıktı. ‘Paketler’ halinde sunulacak yeni özellikler aracın toplam maliyetini oldukça az seviyede artırırken Sentra serisinin değerini katlayarak artırdığı söylenebilir.

Nissan, sedan serisi araçlarına yeni bir boyut kazandırdığı Sentra modeline 2022 yılı için yeni eklemeler yapacak. Akıllara gelen ilk sorulardan birisi ise Nissan'ın yeni eklemelerle müşterilerine sunacağı Sentra modelinin geçtiğimiz hafta Türkiye fiyatı açıklanan Honda Civic ile boy ölçülüp ölçüşemeyeceği. Peki, Sentra’ya eklenen yeni özellikler ne? Gelin ilk detayları yakından inceleyelim.

Nissan, Sentra’nın popülerliğini daha da artırma peşinde:

Sentra’ya eklenmesi planlanan yeni özellikler paketler halinde geliyor. ‘All-Weather Package’ olarak adlandırılan ve yalnızca SV modellerde geçerli olan 20 bin 570 dolarlık Sentra paketi; çift bölgeli klima kontrolü, ısıtmalı ön koltuklar, ısıtmalı direksiyon simidi ve uzaktan motor çalıştırma özelliklerini içeriyor. All-Weather Package, aracın toplam fiyatını 590 dolar artırıyor.

'Midnight Edition Package' olarak adlandırılan ve 22 bin 100 dolarlık fiyata sahip olan Sentra paketi; yalnızca SR modeller için siyah V formlu ızgara, arka spoiler, arka difüzör, siyah amblem ve siyah 18 inç alüminyum alaşımlı jant özellikleri sunuyor. Midnight Edition Package, aracın toplam maliyetini ise 695 dolar artırıyor. 18 inç alüminyum alaşımlı siyah jantlar, S ve SV modellerine ayrıca sunulan bir özellik fakat maliyeti 690 dolar. Bu da demek oluyor ki Midnight Edition Package ile gelen diğer bütün özellikler yalnızca 5 dolar daha pahalıya geliyor.

Nissan, aynı zamanda aile aracı olan Sentra serisinin tamamına eklediği Safety Shield 360 paketiyle de araçlara yaya algılama sistemiyle ön ve arka frenleme, arka çapraz trafik asistanı, kör nokta izleme, akıllı sürüş asistanı ve şeritte kalma asistanı özellikleri sunuyor. Toplam fiyatı 25 bin doları bile bulmayan Sentra serisi, kendisinden çok daha pahalı araçlarla rekabet edebilir seviyede bulunuyor. Bu da Nissan’ı, otomobil alıcıları tarafından tercih edilen ilk markalardan biri olarak tutmaya devam edecek gibi görünüyor.