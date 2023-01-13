İnsanlığın eskiden daha erken yaşlarda çocuk sahibi olduğu düşüncesi, yeni bir araştırmayla boşa çıkarıldı. Modern insanların tarihi boyunca çocuk sahibi olduğu ortalama yaş açıklandı.

Bilim insanları, insanlığın tarihi boyunca çocuk sahibi olduğu ortalama yaşı belirlemeyi başardı. Modern insanların DNA mutasyonlarının incelenmesiyle 250 bin yıllık tarihimize bir bakış atıldı.

Yapılan araştırma, son 250 bin yıl içinde çocuk sahibi olunan ortalama insan yaşının 26,9 olduğunu ortaya koydu. Yani bugün de içinde bulunduğumuz tür olan modern insanlar (Homo sapien), tarihi boyunca aslında söylenildiği kadar erken çocuk sahibi olmuyordu.

Erkek ve kadın yaşları arasındaysa fark var:

Çocuk sahibi olunan ortalama yaş, kadın ve erkek bireyler arasındaysa büyük bir farka sahipti. Kadınlar, son 250 bin yıl içinde ortalama 23,2 yaşındayken çocuk sahibi olurken erkeklerde bu yaş 30,7 olarak belirlendi.

Kadın ve erkek arasındaki ortalama yaş farkında son 5 bin yıl içinde keskin bir düşüş de görüldü. Sadece son beş bin yıl göz önüne alındığında kadınların ortalama çocuk sahibi olma yaşı 28 olarak tespite dildi.

Araştırma, Science Advances dergisinde yayımlandı.