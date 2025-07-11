YouTube, ilk kez 2015 yılında kullanıma sunduğu Trendler bölümünü kaldıracağını duyurdu. YouTube'un ikonik sayfası, birkaç hafta içerisinde tarihin tozlu raflarına gömülecek. Peki YouTube, neden böyle bir karar aldı?

Dünyanın en popüler çevrim içi video platformu YouTube'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Şirket, ilk kez 2015 yılında kullanıma sunduğu "Trendler" bölümünü kaldırmaya karar verdi. Yapılan açıklamaya göre YouTube'un artık ikonikleşen bölümü, gelecek haftalarda tarihin tozlu rafları arasına taşınacak.

YouTube, Trendler sayfasının kaldırılacağı bilgisini paylaştığı blog yazısında, kararın nedenlerine ilişkin de açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre Trendler bölümü, eskiden kullanıcılar tarafından sıklıkla ziyaret ediliyordu. Ancak bu durum artık değişti. Şimdilerde trend içeriklerin tek bir videodan bile oluşmadığını aktaran YouTube yetkilileri, hayran kitlelerinin kendi içlerinde bile çok sayıda mikro trend alanlarına sahip olduklarını söylüyorlar. Yani YouTube'a göre Trendler bölümü, artık eskisi kadar işlevsel değil.

Peki YouTube Trendler gittikten sonra ne olacak?

YouTube'un Trendler bölümünün kaldırılması, son kullanıcı açısından çok bir şey değiştirmeyecek. Çünkü YouTube'un dinamikleri çok uzun zaman önce değişti. Yapılan çalışmalarla YouTube Listeleri isimli bir bölüm oluşturuldu ve kullanıcılar, bu bölüm üzerinden en trend içeriklere ulaşabiliyorlar. YouTube, müzik videoları, podcast ve film fragmanları gibi kategorilerde oluşturulan listelerin sayısını da artıracak ve kullanıcılara daha kapsamlı bir deneyim sunacak.

YouTube'un aldığı karar çok da şaşırtıcı değil. Trendler bölümünün eskisi kadar kullanılmadığı gerçeğine ek olarak çevrim içi platformların sayısının artması, kullanıcının zaten her şeyden haberdar olmasını sağlıyor. YouTube'daki Shorts içerikler, Instagram'ın Reels bölümü ve TikTok, internet kullanım alışkanlıklarını çoktan değiştirdi...