750 Beygirlik LSV12 Motorunun Çıkardığı İnanılmaz Ses(Video)

750 beygir gücünde 9.5-Litre LS V12 bir motorun çıkaracağı sesi hiç merak ettiniz mi? Fullboost adlı bir YouTube kanalı, Avustralya merkezli bir şirket olan Race Cast Engineering'e gitti ve bu devasa canavarın sesine kulak verdi.

General Motors'un arkadan çekişli otomobil ve kamyon modellerinde kullandığı LS tabanlı motorlar, performansları ve çıkardıkları yüksek sesle bilinir. Bilhassa birinci nesil V8’ler kompakt tasarımı, güvenilir yapısı ve ekonomik olmasıyla son derece popüler.

V8’in gümbürdeyen sesi olmadan bir LS tabanlı bir bir motor yaratma fikrinden yola çıkan Avustralya merkezli Race Cast Engineering şirketi, büyük bloklu LSX motorunun V12 versiyonunu geliştirdi. Ortaya 750 beygir gücünde (559 kilowatt) inanılmaz bir motor çıkaran firma, bu alanda performans testleri gerçekleştiren Fullboost adlı YouTube kanalına konuk oldu.

Bu 9.5 litrelik devasa motor, V8’in üzerine dört ekstra silindir eklenerek yapıldı. 4.125 inç silindir deliğe sahip olan LS V12, 6.500RPM’de 755 beygir gücüne ulaşabiliyor.

Oldukça etkileyici bir sese sahip olan LS V12, 5-8 Kasım tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Los Angeles kentinde düzenlenecek olan SEMA Show 19’da sergilenecek. Race Cast Engineering'in web sitesinde, arzu eden müşterilerin bu devasa canavarı sipariş edebileceği söyleniyor. Tabii, böyle bir motora sahip olmak isteyen kişilerin 55.200 doları gözden çıkarması gerekiyor.

LS V12 motorunun etkileyici performansını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz: