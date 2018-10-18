Geçtiğimiz günlerde yapılan baskınla göz altına alınan ve emniyetteki sorgusu süren Gaga Bulut'un verdiği ifade ortaya çıktı.

YouTube'da ciddi bir abone sayısı olan ve sosyal medya hesaplarından çektiği videoları takipçileriyle paylaşan 'Gaga Bulut' lakaplı Bulut Altuğ, geçtiğimiz günlerde cinsel istismar ve müstehcenlik suçlarından gözaltına alınmıştı. Yeni Asır'dan Ceyhan Torlak'ın haberine göre Bulut'un ifadesi de ortaya çıktı.

Gaga Bulut'un verdiği ifade şu şekilde:

"Ayda 7 ile 10 bin lira arasında değişen para kazanıyorum. Hatta 15 bin lira kazandığım zamanlar da oldu. Kötü bir amacım yoktu. Sadece ilgi çekici bir şeyler çekmek istedim. Ailemin maddi durumu iyi. Babamın Aydın'da restoranı var. İlk başlarda beni bu halimle kabul etmediler. Ama beni görmek isteyenler sayesinde restoranın işleri de arttı.Kötü bir amacım yoktu, ilgi çekici şeyler çekmek istedim. İlgi çekmek için feminen giyiniyorum, kız arkadaşım var."

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine gözaltına alınan Bulut, paylaştığı videolara mahkeme tarafından erişim yasağı konularak sevk edildiği adliyece tutuklanıp cezaevine gönderilmişti.