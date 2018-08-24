Çoğu Kişi İnansa da Aslında Düzmece Olan 7 İnternet Efsanesi

'Yalandan kim ölmüş' derler. Yalandan ölen var mı yok mu bilinmez ama, bir zamanlar dilden dile yayılan şehir efsanelerinin, günümüzde 'internet' aracılığıyla yayıldığı tartışılmaz bir gerçek.

Nitekim bu haberimizde de, en az gerçekler kadar yalanların da müthiş bir hızla yayıldığı internet aleminde dolaşan en kuyruklu yalanlardan 7 tanesini bulacaksınız...

1. Nikola Tesla yüzme antrenörüydü

1898 senesinde çekilen bu fotoğrafta, Nikola Tesla olduğu iddia edilen bir adam var. Fotoğrafın 1898 yılında çekildiği ve Tesla'nın o yıllarda 42 yaşında olduğu düşünülünce, fotoğraftaki kişinin o olma ihtimali biraz azalıyor. Zira fotoğraftaki yüzme antrenörü bir hayli genç gözüküyor. Ayrıca Tesla'nın da en parlak döneminde yüzme antrenörlüğü yapması, kulağa epey saçma geliyor.

2. Darth Vader'ı seslendiren James Earl Jones, renginden ötürü clublara giremediği için, Darth Vader kostümüyle dolaşıyordu

Fotoğrafın çekildiği yıllarda Londra'da renk ayrımı yapan bir tane bile club kalmamıştı. Üstelik Luke Skywalker'ı oynayan Mark Hamill de, James'in hiçbir zaman Darth Vader kostümü giymediğini belirtmiştir. Yani fotoğraftaki kişi, sıradan bir Star Wars hayranından başkası değil.

3. Japonya'da 1 yıl içerisinde 40 insanı öldürdüğü iddia edilen dev eşek arısı

Söylentilere ve internette dolaşan haberlere göre, fotoğraftaki dev eşek arısı 40 kişiyi öldürmüştü ve verdiği acı da sıcak bir çivinin bacağa batırılması gibiydi. Tabii yerseniz... Çünkü fotoğraftaki eşek arısı, Japon bir sanatçının 3 boyutlu yazıcıdan çıkarttığı model bir eşek arısı.

4. Okyanustaki plastik atıkları yediği için kıyıya vuran balina

Fotoğrafta gördüğünüz şeyin gerçek bir balina olmadığını anlamak için büyütece ihtiyacınız yok. Bu yalnızca okyanusa atılan plastik atıklara dikkat çekmek maksadıyla Greenpeace'in düzenlemiş olduğu bir etkinlik.

5. Salamanca Katedrali'ndeki efsanevi astronot kabartması

16. yüzyılda inşa edilen bir katedralin üzerinde niçin astronot kabartması var? Aslında yanıtı çok basit: 1992 yılında katedrali restore eden Jeronimo Garcia'nın canı sıkılmış ve biraz eğlenmek istemiş.

6. Hubble uzay teleskobuyla çekildiği iddia edilen 'Cennetin Kapısı'

Gördüğünüz fotoğraf, varlığını grafik tasarımcı Adam Ferriss'in hayal gücüne borçlu. Omega Bulutsusu'nun fotoğrafına birkaç dokunuş yapmış anlayacağınız.

7. Arizona'da hava öylesine sıcak ki, arabalar erimeye başladı

Evet fotoğraf gerçek, lakin Arizona'nın sıcaklığı ile herhangi bir bağlantısı yok. Arabalar hava sıcaklığından dolayı değil, arabalara yakın bir noktada çıkan yangından dolayı eriyorlar.