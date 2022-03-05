Tüm dünyadan Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya yaptırımlar gelmeye devam ederken dünyanın en büyük kripto para borsalarından açıklama geldi. Binance ve Coinbase, masum insanların zarar görmesini istemedikleri için Rus kullanıcıları platformlarından engellemeyeceğini duyurdu.

Rusya’nın Ukrayna’ya resmen savaş ilan etmesinin ardından dünya çapından birçok insan, Ukrayna’ya maddi ve manevi yardımlar yapmaya başlamıştı. Kripto para bağışları da yapılan bağışlar arasında yer alıyordu. Biz de geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberde Ukrayna’ya yapılan kripto para yardımlarının farklı para birimleri ile 12.7 milyon dolara ulaştığını aktarmıştık.

Bunun yanı sıra hükümetlerden gelen yaptırımlar sonucunda Rusya’nın kripto paralara yönelme ihtimali gündeme gelmişti. Bu ihtimalin ardından da Avrupa Birliği, kripto paralar konusunda yeni önlemler alacaklarını belirten açıklamalarda bulunmuş, incelemelerini sürdürdüğünü ifade etmişti. Şimdi de dünyanın en büyük kripto para borsalarından konu ile ilgili açıklamalar geldi.

Binance ve Coinbase, Rus kullanıcılarını engellemeyecek

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından olan Binance ve Coinbase, diğer dev şirketlerin Rusya’daki hizmetlerini kısıtlamasına rağmen Rus kullanıcılarına engel getirmeyeceğini duyurdu. Her iki borsa da yaptığı açıklamalarda ülkenin ekonomik karmaşası göze alındığında Rus kullanıcılara adil davranılması gerektiğini; bu yüzden böyle bir karar alındığını ifade etti. Ancak iki dev şirket, uluslararası yaptırım kurallarına uyduklarını, gerekirse farklı kısıtlamalara yönelebileceklerini de açıklamalarına ekledi.

Coinbase CEO’su Brian Armstrong da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda, “Yasalar aksini söylemediği sürece herkesin temel finansal hizmetlere erişimi hak ettiğine inanıyoruz. Bazı Ruslar, para birimlerinde yaşanan sorunlar sebebiyle kripto para kullanmayı tercih ediyor. Bunlardan birçoğu da ülkelerinin yaptıklarına karşı çıkıyor. Bu sebeple bu tarz bir yasağın onlara zarar verebileceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance’in bir sözcüsü de Reuters’a yaptığı açıklamalarda şunları kaydetti: “Milyonlarca masum kullanıcının hesaplarını tek taraflı olarak dondurmayacağız.” CZ lakaplı CEO, Changpeng Zhao da yaptığı açıklamalarda Rusların paralarını aklamak için kripto para kullanmasının gerçekçi olmadığını belirtti.