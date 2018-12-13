10 yıl öncesine kadar piyasada olmayan ve çok kısa sürede tüm para birimlerini geride bırakan kripto para birimi Bitcoin'in dalgalı hareketi sürüyor. Yakın zamanda 20.000 $ seviyelerine ulaşıp herkesin ideal yatırım aracı olarak gördüğü Bitcoin, şu sıralar 3.300 $ seviyelerinde seyrederek yatırımcılarını şaşırtmaya devam ediyor.

Bitcoin'in yaratıcısı olan Satoshi Nakamoto, yarattığı kripto parayla adeta yeni bir piyasanın oluşumuna öncülük etti. Zengin olma hayali kuranların, yakın geçmişe kadar en sağlam kale olarak gördüğü Bitcoin, yaptığı rüya gibi başlangıçtan sonra bugünlerde yatırımcılarını hayal kırıklığına uğratıyor.

Fiyatının zirveye ulaştığı zamanlarda Bitcoin, dünya genelinde çok yüksek bir popülarite yakalamıştı. Güvenli, verimli ve bağımsız bir ödeme sistemi vadeden kripto para, yasa dışı faaliyetlerin de ödeme sistemi haline gelmişti.

Bitcoin, birçok alanda varlığını hissettirerek büyük değişimlere sahne olmuştu. 2011 senesinde yaşanan Bitcoin saldırısında 'George Clooney' takma ismini kullanan bir hacker, o dönemin haberlerinde manşetleri süslemişti. Hindistan'da yapılan bir düğünde damat ve gelin, düğüne gelenlerden Bitcoin takmalarını istemişlerdi. Kimilerine göre Bitcoin, tüm para birimlerini yer yüzünden silip tek başına hakimiyeti sağlayacaktı, kimine göre de Bitcoin, patlamaya hazır bir balondu.

Bitcoin'in yakaladığı popülerlik, ona benzer para birimlerinin oluşmasına sebep oldu. Kripto para piyasası, yıllar içinde büyük bir büyüme gösterdi fakat dijital paralar artık eskisi kadar değerli değiller. Herhangi bir kripto para alım-satım platformunda kripto paraların yıllara göre hareketine bakıldığında, son dönemde büyük bir düşüş gözleniyor.

Bitcoin ve diğer kripto paraların bu düşüşü durdurup yeniden eski günlerine dönüp dönemeyecekleri büyük merak konusu. Uzmanlara göre kripto para piyasasında bir süre daha dalgalanmalar yaşanacak fakat ardından fiyatlar tekrar yükselişe geçecek.

Son dönemde birçok eski Bitcoin veritabanı yöneticisinin, 'Blockchain Uzmanı' sıfatıyla bazı yatırımcılara hizmet vermeye başlaması, diğer yatırımcılara karşı bir dezavantaj sağlasa da Bitcoin için yaşanan bu sallantılı süreçten sonra hala ışık var gibi görünüyor.