Gelecek hafta yayınlanacak Mortal Kombat 11 oynanış videosunun öncesinde, yeni Mortal Kombat filminden haberler var.

Mortal Kombat serisinin oyunları ne kadar istikrarlı ve keyifli seyrediyorsa, sinema perdesindeki macerası da bir o kadar sallantılı. Muhteşem bir ilk filmin ardından belki de sinema tarihinin en kötü filmlerinden biri olan Mortal Kombat 2 ile sevenlerini üzen seriye yeni bir yapım ekleniyor.

Mortal Kombat X öncesinde yayınlanan mini serilerle sinema evreninde toparlanma sürecine giren Mortal Kombat'ın yeni yapımı animasyon türünde olacak.

Yapımı yine Warner Bros tarafından üstlenilecek olan filmin kadrosunda Derin DePaul, Fred Tatasciore ve Grey Griffin gibi isimler konuşuluyor. İsmini Dexter serisinden hatırlayacağımız Jennifer Carpenter'ın ise Sonya Blade rolü için düşünüldüğü gelen haberler arasında.

Warner Bros'un bu yılın sonlarına doğru kendi yayın platformunu açacağı düşünülürse, Mortal Kombat gibi bir marka çıkış için oldukça ilgi çekici ve yerinde bir tercih. Filmle ilgili yeni haberler elimize ulaştıkça sizinle paylaşıyor olacağız.