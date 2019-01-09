Komisyon, Sinemanın Desteklenmesi Teklifini Kabul Etti

Son günlerde gündemi meşgul eden, sinemacılar ve dağıtımcılar arasındaki tartışmaya el atan politikacılar; yapımcıları desteklemeye yönelik sunulan düzenleme teklifini kabul etti.

Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin kabul edilmesi ve dizi film desteğinin yeni bir destek türü olması sebebiyle, “dizi film” tanımı, yaşanan gelişmelerden sonra yeniden tanımlanacak. Onaylanan teklife göre, yapılan başvuruları değerlendirmek ve desteklenecek olanları belirlemek üzere, sayısı dördü geçmemek üzere "destekleme kurulları" oluşturulacak.

Oluşturulan destek kurulları, ilgili meslek birlikleri tarafından belirlenecek üç meslek temsilcisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belirlenecek üç üye bir bakanlık temsilcisi olmak üzere toplam 7 üyeden oluşacak.

Desteklenecek olan filmleri belirlemek üzere Dizi ve Yabancı Filmleri Destekleme Komisyonu oluşturulacak. Bu komisyon 8 üyeden oluşacak. Komisyonda ülke içinde üretilen ve ithal edilen sinema filmlerin gösterime girmeden önce değerlendirilmesi ve sınıflandırılması yapılacak; uygun bulunmayan filmler gösterime sokulmayacak. Uygun bulunmayan filmler sadece festival, özel gösterim gibi etkinliklerde +18 yaş sınırıyla gösterilebilecek.

Destek Tutarı Bütçenin Yarısını Aşmayacak

Destek tutarı; proje geliştirme, ilk uzun metrajlı kurmaca film yapım, uzun metrajlı sinema film yapım, ortak yapım, belgesel film yapım, çekim sonrası ile dağıtım ve tanıtım destek türleri için başvuruda belirtilen toplam bütçenin yüzde 50'sini aşamayacak.

Animasyon film yapım, kısa film yapım, senaryo ve diyalog yazımı ile yerli film gösterim destek türleri için başvuruda belirtilen toplam bütçenin tamamı desteklenebilecek. Yabancı film yapım destek tutarı da ülke içinde harcanan tutarın %30’unu aşamayacak. Desteklerin tamamı geri ödemesiz olacak.

Sinema Sanatçılarına Destek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, ilgili kişilere sinema donanım desteği verebilecek, sinema sektöründe çalışanlara maddi destek sağlayabilecek. Sinema filmlerinin hazırlık, yapım ve yapım sonrası süreçlerinin bir yıldan uzun sürmesi nedeniyle bütün destek türleri için Cumhurbaşkanlığı'nın uygun görüşü alınacak.

Reklam Süreleri

Filmlerden önce gösterilen reklamların süresi 10 dakikayı aşamayacak, fragmanların gösterim süresi ise 3-5 dakika arası olacak. Kamu spotlarıyla ilgili reklamlar bu sürelere dahil edilmeyecek, film araları 15 dakikadan daha uzun olmayacak.

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