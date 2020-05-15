Çöl Sıcaklarının Koronavirüsü Nasıl Etkileyeceği Açıklandı

Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, sıcaklığın artması ile koronavirüs salgını arasındaki ilişki hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Özlü’nün açıklamarına göre, çöl sıcakları virüsün bulaşmasını zorlaştıracak, ancak başka tehlikeler de kapıda.

Koronavirüs salgınının ilk günlerinden bu yana, hava sıcaklığıyla salgın seyrinin değişeceği söylendi. Bazı otoritelere göre hava sıcaklığı koronavirüsün düşmanıyken, bu görüşün karşısında duran bilim insanları da mevcut. Virüslerin sıcaklığı sevmediği biliniyor, ancak sıcak havaların hayatımıza getirdiği diğer değişiklikler salgın riskini artırabilir.

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü’ye göre sıcaklığın artması ve nemin azalması ve güneş ışığı virüsün bulaşmasını zorlaştıracak. Güneş ışınlarından D vitamini aldığımız için bağışıklık sistemimiz güçlenecek. Ancak bunları duyup da kemerleri gevşetmemekte yarar var. Prof. Dr. Özlü, sıcak havanın sağlık açısından yarattığı riskleri de açıkladı.

Bebekler, yaşlılar, kronik hastalar, kalp ve akciğer ya da yüksek tansiyonu olanlar sıcak havada risk taşımaya devam edecek:

Koronavirüs salgınında da yüksek risk gruplarında yer alan bu kişiler, Prof. Dr. Tevfik Özlü’ye göre sıcaklığın etkisiyle artan bir riskle karşı karşıya. Özellikle, güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-16.00 saatleri arasında ev ve işyerlerinin havalandırılması gerektiğini belirten Özlü, bu gruplar için aşırı efor gerektiren işlerden de uzak kalmak gerektiğinin altını çizdi.

Salgının başından bu yana devam eden alkol ve sigara uyarısını yineleyen Prof Özlü’nün açıklamalarına göre sıcak havalarda virüs güç kaybedecek. Ancak biz de aynı nedenle güç kaybedebiliriz.

Prof. Dr. Tevfik Özlü’nün tüm açıklamalarını şöyle;